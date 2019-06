Mazelenepidemie breekt uit in Congo: al 1.500 doden

In de eerste vijf maanden van dit jaar zijn in Congo zo’n 1.500 mensen om het leven gekomen door mazelen. Volgens het ministerie van Volksgezondheid is inmiddels sprake van een epidemie. De ziekte kostte in het land al meer levens dan ebola.

Terwijl gezondheidsorganisaties zich vooral richten op het inperken van ebola, zijn er al 65.000 gevallen van mazelen gemeld. Volgens Artsen zonder Grenzen (AzG) is het aantal doden het hoogste sinds de mazelenepidemie in 2012. Enkele duizenden mensen kwamen toen om.

De meest recente uitbraak van ebola kostte tot nu toe 1.390 mensen het leven in de oostelijke provincie Noord-Kivu. Dinsdag werd ook bekend dat er een eerste ebolapatiënt in buurland Oeganda is aangetroffen. Internationale hulporganisaties vreesden daar vorige maand al voor.

2,2 miljoen baby’s ingeënt

AzG roept op tot „een massale mobilisatie„ van alle organisaties om patiënten te behandelen en kinderen te vaccineren tegen mazelen. Het ministerie van Volksgezondheid zegt dat de vaccinatiecampagne wordt gericht op nog eens 1,4 miljoen baby’s. In april werden al 2,2 miljoen baby’s gevaccineerd. De mazelenuitbraak kan volgens gezondheidsinstanties alleen worden teruggedrongen door inentingen.

Lees ook: Ebolavaccin legt het in Congo af tegen wapens

Mazelen uit zich met rode vlekjes op het lichaam. De infectie is zeer besmettelijk. In ernstige gevallen krijgen patiënten een longontsteking of onwillekeurige spiersamentrekkingen. In zeer zeldzame gevallen leidt mazelen tot een dodelijke hersenontsteking. In landen als Congo is de kans om aan mazelen te overlijden groter door ondervoeding en gebrekkige medische voorzieningen. In Congo woonden in 2017 83 miljoen mensen.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) meldde in augustus dat het aantal gevallen van mazelen wereldwijd het hoogst is van de afgelopen tien jaar.