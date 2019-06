Leger en Janjaweed trekken zich weinig aan van oppositie

Met de brute verdrijving door de militairen vorige week van de demonstranten uit hun protestkamp in Khartoum leek er een plotseling einde te zijn gekomen aan de vreedzame opstand tegen de militaire machthebbers. Maar ondanks de dood van zeker honderd betogers - door sommigen al vergeleken met het neerslaan van de studentenopstand op het Plein voor de Hemelse Vrede in Beijing van 1989 - geeft de oppositiebeweging zich nog niet gewonnen.

De Alliantie voor Vrijheid en Verandering, waarin de oppositie is verenigd, kondigde in het weekeinde een campagne van burgerlijke ongehoorzaamheid af, te beginnen met een grote staking. Zondag bleven vrijwel alle winkels en kantoren inderdaad dicht. Een woordvoerder van de oppositie sprak van „een weergaloos succes”. Maar de vraag is hoe lang de burgers nog bereid zijn offers te brengen voor hun politieke idealen. Maandag en dinsdag negeerden al meer burgers de stakingsoproep. „We steunen de protestbeweging maar ik ben vandaag teruggegaan naar mijn werk omdat ik de kostwinner ben voor mijn familie”, zei een winkelier tegen het persbureau Reuters.

Intussen maakte de oppositie zich op acht burger-kandidaten aan te wijzen om zitting te nemen in een overgangsbewind, onder wie een kandidaat-premier. Daarmee reageren ze op een suggestie van de Ethiopische premier Abiy Ahmed, die tijdens een bemiddelingspoging afgelopen weekeinde in Khartoum voorstelde om een overgangsregering te vormen van vijftien leden: acht burgers en zeven militairen.

Ook put de burgerbeweging enige moed uit de aansporingen van onder meer de Verenigde Staten aan het adres van de militairen om de dialoog met de burgerdemonstranten te hervatten. Washington stuurt deze week een hoge diplomaat, Tibor Nagy, naar Khartoum. „Hij zal oproepen tot het staken van de aanvallen op burgers en er bij de partijen op aandringen een klimaat te scheppen voor een hervatting van het overleg”, liet het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken weten.

De militairen lijken tot dusverre echter niet erg onder de indruk te zijn van het verzet van de oppositie. Weliswaar lieten ze maandag drie opgepakte oppositieleiders vrij, maar die werden meteen daarna op een vliegtuig naar het buurland Zuid-Soedan gezet, zodat ze vooralsnog ook niet veel kunnen ondernemen.

In een andere, kleine handreiking naar de oppositie werden verder enkele regeringsmilitairen, die zich de afgelopen dagen tegen burgers zouden hebben misdragen, gearresteerd in afwachting van een proces.

Vooral de mannen van de Janjaweed, een paramilitaire eenheid die nu formeel Rapid Support Forces wordt genoemd, is vorige week bij het ontruimen van het protestkamp uitermate gewelddadig te werk gegaan. Niet alleen vielen er ruim honderd doden, artsen verklaarden dinsdag tegenover het Britse dagblad The Guardian dat ze ervan uitgaan dat ook meer dan zeventig vrouwen door de Janjaweed zijn verkracht. De Janjaweed-militie is berucht sinds ze vijftien jaar geleden bloedig huishield in de dorpen in de westelijke regio Darfur, waarbij de bevolking systematisch werd vermoord.

Ondanks de wreedheden van vorige week behielden burgers hun zelfbeheersing

Ondanks de wreedheden van vorige week in Khartoum - betogers werden met machetes bewerkt en dood in de Nijl gegooid - behielden de burgers hun zelfbeheersing. „Niet één Molotov-cocktail is er gegooid of welke daad van geweld ook geweest, behalve uit zelfverdediging als milities de huizen van mensen binnenvielen”, schreef een Soedanees die anoniem wilde blijven in een boodschap naar deze krant.

De Janjaweed maken geen aanstalten hun greep op de hoofdstad Khartoum op te geven. Lokale waarnemers melden dat ze eerder de indruk maken van een bezettingsmacht. Generaal Jamaleddine Omar, de leider van de militaire junta, verklaarde zondag al dat de Janjaweed en het leger hun aanwezigheid overal in het land hebben versterkt. Dit „om het leven weer zijn normale gang te laten hervatten”.

Veel animo om de dialoog met de oppositie te hervatten is er bij de militairen evenmin te bespeuren, laat staan de macht met burgers te delen onder leiding van een civiele premier. Veelzeggend was dat twee oppositieleiders werden opgepakt zodra hun ontmoeting met de Ethiopische premier voorbij was. Zij behoorden tot het drietal dat maandag naar Zuid-Soedan werd uitgezet.

Een veeg teken voor de oppositie is ook dat de militaire autoriteiten het internet goeddeels hebben stilgelegd. Een grote handicap omdat de sociale media een hoofdrol speelden bij het verbreiden van de ideeën en plannen van de oppositie.

Of zulke maatregelen ook zijn ingefluisterd door de Golfstaten en Egypte, de belangrijkste buitenlandse bondgenoten en financiële steunpilaren van de militairen, is niet duidelijk. Zeker is wel dat ook zij niets moeten hebben van democratie en vrijheid van meningsuiting.