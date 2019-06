Klimaatactivisten opgepakt na ordeverstoring Tweede Kamer

Klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben dinsdagmiddag de orde in de Tweede Kamer verstoord. Op de publieke tribune van de plenaire zaal, waar op dat moment de stemmingen plaatsvonden, begonnen zij een voor een op luide toon te declameren. De actievoerders hadden zich verspreid over de publieke tribune. Steeds als een actievoerder in de boeien werd geslagen, nam de volgende het over. Enkele spraken teksten uit, een aantal jonge vrouwen begon te zingen.

Ook hadden de activisten spandoeken bij zich met teksten als „de tijd dringt”. Die hadden ze naar binnen gesmokkeld door ze als rokjes te dragen. De onrust hield enkele minuten aan. De politieagenten en beveiligers hebben alle activisten in de nabijgelegen Thorbeckezaal opgesloten, in afwachting van politiebusjes om ze af te voeren. Enkele betogers verzetten zich tegen hun arrestatie en werden aan handen en voeten naar buiten gesleept. Op Twitter meldt Extinction Rebellion dat er vermoedelijk dertien leden van de actiegroep zijn gearresteerd.

Op de website van Extinction Rebellion staat dat de actiegroep zich zorgen maakt over „de toekomst van onze aarde, om de toekomst van onze kinderen en om ons bestaan als mensen, samen met al het leven op deze planeet”. De beweging is gebaseerd op Extinction Rebellion uit het Verenigd Koninkrijk, een protestorganisatie die in mei 2018 is opgericht.