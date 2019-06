‘Kennis en ervaring moet je doorgeven’

in

‘Doe je werk dat helemaal naar je zin is, dan ben je niet zo bezig met de datum dat je met pensioen kunt gaan. Toch is het wel fijn dat het nu zover is. Ik ben vanaf 1970 aan het werk geweest, dus dat is een redelijk lange tijd. De laatste jaren werkte ik als straatadvocaat voor dak- en thuislozen in de regio Gouda. Als onafhankelijk vertrouwenspersoon fungeerde ik als bemiddelaar en woordvoerder voor mensen die dat nodig hebben.

„Heb je jarenlang die rol gehad, dan vind ik dat je die kennis en ervaring moet doorgeven aan je opvolgers en anderen. Ik ga dus zeker twee dagen per week verder als vrijwilliger om anderen het vak te leren of te coachen. De vraag is daar ook naar. Ik heb al zoveel aanbiedingen gehad dat ik, als ik op alles zou ingaan, meer zou werken dan ik de afgelopen jaren deed.

„Ik had elders nog door kunnen werken in vaste dienst, maar het is financieel gunstiger als ik er nu uit stap. Ik heb ooit een beroerte gehad en ben sindsdien blind aan mijn linkeroog. Daarom heb ik de laatste dertien jaar gemiddeld dertig uur per week gewerkt. Om je pensioen te berekenen, nemen ze het gemiddelde van het aantal pensioenjaren dat je hebt gewerkt. Van de 43 jaren werkte ik dertig jaar 36 uur per week, pas de laatste jaren werkte ik minder. Daardoor ontvang ik meer pensioen dan ik tot voor kort verdiende. Dat scheelt toch 500 euro netto per maand.”

uit

‘Mijn vrouw en ik hebben geen auto en zijn wat reizen betreft vooral aangewezen op steden. Met het openbaar vervoer ga je minder snel even naar een hotelletje aan het strand. Daar zitten we absoluut niet mee, want er zijn heel veel interessante reizen naar steden te bedenken. Zo willen we in september een architectuurreis maken door Duitsland en Oostenrijk. Dat is een georganiseerde treinreis met lezingen langs allerlei bouwwerken in Bauhausstijl, dat lijkt me fantastisch. Per persoon gaat dat zo’n 399 euro kosten.

„Ook ben ik een enorm jazzliefhebber, daar ga ik nu meer tijd aan besteden. Ook al heb ik helemaal geen ritmegevoel, jazz brengt me in beweging, daar kan ik wel op swingen. Ik ken ook een aantal mensen in die wereld en dan is het extra leuk naar hun concerten te gaan. Laatst zijn we nog naar Amersfoort Jazz geweest. Ik wilde onder meer Efraim Trujillo met de Preacher Men weer eens zien, hij was ontzettend goed. Inclusief reiskosten en eten kostte het festival ons 80 euro.

„Waar we op dit moment veel geld aan kwijt zijn, is het stuccen van onze woonkamer. Het is al heel lang niet gedaan en het was niet per se vies, maar mijn vrouw gaat over half jaar ook met pensioen en dan is het wel mooi om in een fris ‘bijdetijds’ huis te zitten. Voorlopig wonen we hier nog wel even.”

Inkomen: 2.030 euro netto Gezamenlijke lasten: woonlasten (240 euro), mobiel/internet/tv (130 euro), verzekeringen (324 euro), openbaar vervoer (310 euro), boodschappen (550 euro), abonnementen (160 euro), sport (53 euro), vakanties (130 euro), kleding (200) Laatste grote aankoop: woning stuccen en nieuwe stopcontacten (3.000 euro) Sparen: wat over is