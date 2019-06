International New York Times stopt met politieke spotprenten

De internationale uitgave van The New York Times stopt vanaf 1 juli met het publiceren van dagelijkse politieke cartoons. Dat meldt de krant maandag. Dit besluit komt na een rel over een spotprent van de Israelische premier Benjamin Netanyahu en de Amerikaanse president Donald Trump vanwege „antisemitische clichés”.

The New York Times heeft de contracten met twee cartoonisten verbroken. De internationale editie komt hiermee „in lijn” met de Amerikaanse uitgave, waarin geen politieke cartoons staan, zegt opiniepagina-redacteur Jamse Bennett in een verklaring. Eén van deze cartoonisten, die meer dan twintig jaar in dienst was en niet verantwoordelijk was voor de betwiste spotprent, betreurt de beslissing.

Patrick Chappatte schreef op zijn website:

Lees ook: Was de cartoon van de New York Times antisemitisch? Excuses scheppen een ongewenst precedent, vinden drie cartoonisten.

„Cartoons kunnen over grenzen springen. Wie gaat aan keizer Erdogan laten zien dat hij geen kleren aanheeft, als de Turkse cartoonisten dat niet kunnen doen?”

Cartoon van externe partij

In april verbrak de International New York Times al de samenwerking met een cartoonsyndicaat. Dat ging om twee wekelijkse cartoons die een externe partij aanleverde. De controversiële spotprent kwam van dat syndicaat.

De internationale titel is een uitgave van de Amerikaanse krant voor internationaal publiek. Hij wordt wereldwijd op 38 locaties gedrukt en verkocht in meer dan 160 landen. Naast de oorspronkelijke Amerikaanse berichtgeving wordt de krant aangevuld met lokaal nieuws, afhankelijk van waar de specifieke editie verkocht wordt. De krant bestaat sinds 1887. Destijds werd hij verkocht onder de naam Paris Herald en gedrukt in Frankrijk.