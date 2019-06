China is bezig met de implementatie van een puntensysteem dat gedrag van burgers beloont of bestraft. Ga je genoeg bij je ouders op bezoek, punten erbij. Loop je door rood, punten eraf. De staat houdt alles bij, privacy bestaat niet. Correspondent Garrie van Pinxteren wilde uitzoeken hoe dit werkt, maar in China is dat nog niet zo gemakkelijk.

