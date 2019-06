‘Halfbroer Kim Jong-un was spion voor de CIA’

De halfbroer van Kim Jong-un was een informant voor de CIA. Dat meldt The Wall Street Journal op basis van een anonieme bron. Kim Jong-nam zou daarnaast “vrijwel zeker” in contact hebben gestaan met inlichtingendiensten uit andere landen, waaronder China.

Er zouden weinig details bekend zijn over de informatie die Kim Jong-nam verschafte aan de Amerikaanse inlichtingendienst. Omdat de halfbroer van Kim Jong-un jarenlang buiten Noord-Korea woonde zou hij echter weinig bruikbaars te vertellen hebben gehad over het communistische land.

Dat Noord-Korea de verantwoordelijkheid voor de moord op Kim Jong-nam niet opeiste, zou een meevaller zijn geweest voor de CIA. Daaruit zou zijn gebleken dat het regime niet op de hoogte was van zijn rol als informant.

Vermoord in Maleisië

Kim Jong-nam was de oudste zoon van de vorige leider van Noord-Korea, Kim Jong-il, en was voortgekomen uit een affaire met een actrice. Hij woonde sinds 2003 in het Chinese gokparadijs Macau en bemoeide zich zelden met Noord-Koreaanse politiek. Wel gaf hij ooit aan in een interview dat Kim Jong-un “te jong en te onervaren was” om leider van Noord-Korea te zijn.

In februari 2017 werd Kim Jong-nam op een luchthaven in de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur vermoord. Twee Maleisische vrouwen spoten een dodelijk zenuwgas in zijn gezicht. Later gaven ze aan dat ze dachten dat ze meededen aan een grap met een verborgen camera.

