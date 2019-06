Greenpeace: bedrijven breken belofte ontbossing te stoppen

De levensmiddelenindustrie komt tot dusver haar afspraken niet na om per 2020 een einde te maken aan de ontbossing ten behoeve van grondstoffen als vlees, palmolie en soja. Dat stelt milieuorganisatie Greenpeace in een maandag gepubliceerd rapport. Daarbij zijn vrijwel alle bedrijven nog niet transparant over de herkomst van hun producten, ondanks de in 2010 ondertekende afspraken.

Greenpeace analyseerde in hoeverre bedrijven als Kellogg, L’Oréal, Unilever en Nestlé informatie verstrekken over hun productieketens. Tien jaar na de klimaatconferentie in het Mexiaanse Cancún hebben de meeste bedrijven volgens de milieuorganisatie „niet eens de eerste stap gezet om al hun grondstoffenleveranciers bekend te maken”. Bedrijven die dat voor sommige producten wel doen, kopen volgens de milieuorganisatie bovendien nog steeds grondstoffen in bij handelaren die betrokken zijn bij boskap.

50 miljoen hectare bos vernietigd

„Op basis van die informatie concludeert Greenpeace dat geen enkel bedrijf kan aantonen dat er een zinvolle inspanning is geleverd om ontbossing uit hun ketens te weren.” Sinds 2010 is bijna 50 miljoen hectare bos vernietigd voor de productie van grondstoffen voor levensmiddelen, aldus het rapport. Dat is een gebied ter grootte van Spanje.

Volgens de milieuorganisatie is strengere Europese wetgeving nodig om bedrijven te verplichten transparant te zijn over de herkomst van hun producten. „Dat is wat ons betreft de eerste stap”, aldus een woordvoerder tegen NRC.

In een voorlopige reactie laat Unilever weten het rapport nog niet te hebben bekeken. „Dus over de inhoud kunnen wij nog niets zeggen”, verklaart een woordvoerder aan NRC. Wel wijst het bedrijf erop dat het begin vorig jaar een lijst heeft gepubliceerd met daarop alle palmolieleveranciers. „Komend jaar willen we hetzelfde gaan doen voor producten van soja, karton en papier.”