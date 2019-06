Geen losgeld, wel publicatie van gestolen muziek Radiohead

De Britse band Radiohead publiceert de komende achttien dagen 18 uur aan nog niet eerder uitgebracht materiaal. Hackers stalen afgelopen week het materiaal van de mini-disk van zanger Thom Yorke. In plaats het gevraagde losgeld van 150.000 dollar (omgerekend ruim 130.000 euro) te betalen, brengt de band het materiaal zelf naar buiten. Dat meldt gitarist Jonny Greenwood dinsdag op Twitter.

Het gestolen materiaal bevat opnames uit de tijd van het album OK Computer dat in 1997 door Radiohead werd gelanceerd. De muziek was niet bedoeld voor uitgave.

Voor 18 Britse pond (ruim 20 euro) kunnen fans van de band de komende achttien dagen via muziekuitwisselingssite Bandcamp naar de nieuwe muziek luisteren. „Dan kun je zelf bepalen of we het losgeld hadden moeten betalen”, schrijft Greenwood. Het geld dat daarmee wordt opgehaald is bestemd voor milieubeweging Extinction Rebellion.

OK Computer was het derde studioalbum van de Britse rockband en behoort volgens velen tot de beste muziekalbums ooit gemaakt. Radiohead kreeg er in 1998 een Grammy voor het Beste Alternatieve Muziekalbum voor uitgereikt.