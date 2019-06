Fractievoorzitter SP Eindhoven vast in Turkije

Foto Gemeente Eindhoven

De Eindhovense fractievoorzitter van de SP, Murat Memis, wordt in Turkije vastgehouden. Dat zegt de woordvoerder van de burgemeester dinsdagavond. Eind april werd Memis opgepakt in de Zuid-Turkse stad Antalya. Na vier dagen in de cel mocht hij gaan, maar hij mag het land nog niet uit. Zijn paspoort is ingenomen. Turkse autoriteiten menen dat hij lid is of propaganda voert voor de PKK.

De PKK strijdt voor meer Koerdische autonomie. Turkije, de EU en de VS zien de organisatie als terroristisch. Of en welke banden de fractievoorzitter met de PKK heeft, is niet bekend.

Memis ging eind april met zijn familie op vakantie naar Turkije. Daar werd hij opgepakt, zijn familie is inmiddels weer thuis. Binnenkort verschijnt Memis voor de rechter in het land.

Diplomatieke druk

Burgemeester John Jorritsma (VVD) heeft naar eigen zeggen lange tijd gehoopt dat „diplomatieke druk” zou helpen Memis terug naar Nederland te laten keren. De kwestie komt nu pas aan het licht omdat het de zaak anders zou hebben geschaad, aldus Jorritsma. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zou zich op hoog niveau intensief met de zaak bemoeien. Het ministerie kon niet direct reageren.

Uit de verklaring van burgemeester Jorritsma:

„In samenspraak met diverse partijen doen we er alles aan om Murat Memis, als Nederlands staatsburger, terug te krijgen in ons land om hem met zijn familie en vrienden te herenigen.”

Memis (31) is van Koerdische afkomst en kwam in 1999 met zijn familie naar Nederland.