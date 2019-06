Drie personen aangehouden om belagen Syrisch gezin in Enschede

De politie heeft dinsdag drie personen aangehouden die mogelijk betrokken zijn bij het belagen van een Syrisch gezin in Enschede vorige maand. Het gaat om een 18-jarige vrouw, een 33-jarige vrouw en een man van 35. Die laatste twee kwamen uit eigen beweging naar het politiebureau. Wat de rol van de drie bij het incident is geweest, kan een politiewoordvoerder niet zeggen.

Het Syrisch gezin vertrok begin mei uit een wijk in Enschede na een uit de hand gelopen burenruzie. Een groepje buurtbewoners belaagde toen het huis van de Syriërs. De vader en de moeder van het gezin zouden daarbij mishandeld zijn. De politie meldt dinsdag dat voorafgaand aan het handgemeen er ruzie was geweest tussen voetballende kinderen over een bal.

In het persbericht schrijft de politie nog volop met het onderzoek bezig te zijn. Ze sluit niet uit dat er meer personen worden aangehouden.

