Douane kijkt naar overtreding Europese boycotwet door Exact

Op verzoek van de Europese Commissie kijkt de Douane of softwarebedrijf Exact Europese anti-boycotregels heeft geschonden. Deze regels verbieden Europese bedrijven gehoor te geven aan Amerikaanse sancties tegen Cuba. In maart verbrak Exact na 23 jaar alle banden met Cuba, verwijzend naar het Amerikaanse sanctieregime.

Dat bleek dinsdag in de rechtbank Den Haag tijdens een kort geding tegen Exact. Het Delftse softwarebedrijf werd gedagvaard door het op Curaçao gevestigde PAM International, een bedrijf dat in 1996 werd opgericht om Exact-software op Cuba te distribueren. Nadat de overname van Exact (1.400 werknemers, 184 miljoen euro omzet) door de Amerikaanse investeringsmaatschappij KKR bekend werd, staakte Exact die samenwerking per direct. Daarmee stopte onderhoud en ondersteuning voor de klanten van PAM: 21 (staats)bedrijven die zo’n 80 procent van de economie zouden uitmaken.

Speciaal team

PAM eiste in het kort geding hervatting van de distributieovereenkomst door Exact en stelde dat het opzeggen vanwege de Amerikaanse sanctiewetgeving strijdig is met Europese anti-boycotwetgeving die is bedoeld om Europese bedrijven en hun handel met Cuba te beschermen.

Exact stelde juist vanwege de „zeer strenge” toezichthouder in de VS de levering wel te moeten staken.

Frank Laagland, de advocaat van PAM, onthulde onlangs met de kwestie naar de Europese Commissie te zijn gestapt en dat als gevolg daarvan inmiddels de Nederlandse Douane een „handhavingsregime” is gestart.

De Douane stelt desgevraagd dat de Europese Commissie „deze zaak heeft voorgelegd” aan het ministerie van Buitenlandse Zaken en dat de Douane door het ministerie „betrokken is bij de beoordeling van de thans voorhanden informatie”.

Daartoe is een speciale afdeling van de Douane ingeschakeld: het team POSS, de Nederlandse toezichthouder voor de naleving van Europese sanctiewetgeving. Bij geconstateerde overtredingen kan de officier van justitie strafrechtelijke vervolging instellen. Een Douane-woordvoerder stelt dat team POSS in de rechtbank „aanwezig was om een beter beeld van de casus te krijgen”.