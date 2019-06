Dit jaar al drie storingen aan elektronische enkelbanden

In de eerste zes maanden van dit jaar hebben er al drie storingen aan elektronische enkelbanden plaatsgevonden. In januari, april en mei vielen de enkelbanden tientallen uren uit, schrijft minister Sander Dekker (Rechtsbescherming, VVD) dinsdag in een Kamerbrief. Tot nu toe was alleen de storing in mei bekend.

De storingen ontstonden toen er onderhoud werd gepleegd aan de software of het netwerk van de enkelband. Bij de laatste storing, afgelopen maand, raakten alle 725 enkelbanddragers 25 uur buiten beeld. Sommige dragers merkten toen dat hun band niet werkte. In januari en april merkten de dragers dat niet. Toen ging het om kleinere groepen: in april was er geen toezicht op 150 dragers, in januari ging het om 675 personen.

Tijdens de storing in mei knipte een drager de band door. Een dag later werd de persoon al opgepakt. Tachtig gevaarlijke dragers werden preventief opgesloten.

Steviger enkelbanden

Vorig jaar was er maar één storing. In augustus vorig jaar vielen honderden enkelbanden uit door een storing bij telecomaanbieder Tele2. De storing duurde twee dagen, geen enkele drager maakte toen misbruik van de situatie.

Eerder verving minister Dekker de enkelbanden voor stevigere exemplaren zodat het lastiger wordt de banden te verwijderen. De nieuwe enkelbanden zijn gemaakt van staaldraad, eerder waren ze van rubber en glasvezelkabel. Bij de aanbesteding voor de volgende generatie enkelbanden wil de minister steviger enkelbanden met een stabielere netwerkverbinding.

In heel 2018 droegen 4.000 mensen een enkelband, het jaar daarvoor waren het er 3.500. Vorig jaar saboteerden 101 dragers hun enkelbanden. 97 van hen zijn opgespoord of hebben zichzelf gemeld. Vier zijn nog op vrije voeten. Een enkelband maakt geen onderdeel uit van de strafmaatregel, maar is een hulpmiddel om verdachten en veroordeelden buiten de gevangenis te controleren.