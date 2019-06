De bijbanen van Eerste Kamerleden - Nieuwe kritiek op koers van FVD

De nieuwe Eerste Kamerleden hebben een uitgebreid cv. Nieuwe relletjes bij FVD. En Nederland haalt nu toch IS-kinderen terug.

BELANGENVERMENGING: 319 bijbanen hebben ze in totaal, de Eerste Kamerleden die vandaag worden geïnstalleerd. En dat worden er waarschijnlijk nog meer: de 44 nieuwkomers zullen de komende jaren benaderd worden door jan en alleman om een bestuursfunctie te bekleden of ambassadeur te worden. Zo weigerde VVD-senator Jan Anthonie Bruijn een flink deel van de functies die hij kreeg aangeboden. “Omdat je er geen tijd voor hebt of om de schijn van conflicterende belangen te vermijden.” Hij heeft desondanks 19 banen naast het lidmaatschap van de Eerste Kamer, van hoogleraar immunopathologie tot lid van het comité van aanbeveling van het Tulpenbal, een chique dansfeest in Den Haag waar de Nederlandse adel komt stijldansen. Het zijn vaak symbolische functies, aldus Bruijn. “Dat hele Tulpenbal bijvoorbeeld, daar ben ik nog nooit geweest.” Maar soms schuurt het wel, en is er sprake van vermenging van belangen. In de NRC-podcast Haagse Zaken hoor je alles over dat spanningsveld.

NRC De Haagse Stemming Het belangrijkste nieuws van het Binnenhof en een inkijkje in de politieke dag die komen gaat. Inschrijven

JFVD: “Misschien een beetje raar dat iemand die bekend is van GeenStijl jullie dit voorhoudt.” Maar Annabel Nanninga, Eerst Kamerlid, Statenlid in Noord-Holland én Amsterdams gemeenteraadslid voor de FVD, waarschuwde voor de “op zich interessante intellectuele discussies” binnen FVD. Dat deed ze op de jongerenbijeenkomst van de partij, die goed was voor de nodige relletjes: de voorzitter van de jongerenorganisatie haalde uit naar porno en Netflix, er was een omstreden versiercoach die nog eens uitlegde dat een vrouw geen nee bedoelt als ze nee zegt, en een andere spreker hield een praatje over de daling van het “genetische IQ”. “Interessante sprekers”, aldus Nanninga, “maar mensen willen dat we dingen bereiken.” En door “intellectuele discussies [...] die controversieel zijn, waar gedoe over is”, zouden potentiële FVD-kiezers weer VVD kunnen gaan stemmen. Lijkt dat niet op de kritiek van Henk Otten?

MAKKE LAMMETJES: Nog meer kritiek binnen FVD: Thierry Baudet vergeleek Herman Van Rompuy met Napoleon en Hitler, maar die woorden zou Toine Beukering nooit gebruiken. Het Eerste Kamerlid en de oud-generaal is namelijk groot fan van Napoleon, zo bekende hij afgelopen weekend in De Telegraaf. En bovendien, vergelijkingen met de Tweede Wereldoorlog, “daar ben ik niet van”. Vervolgens doet hij uit de doeken dat hij in dienst is gegaan omdat de Joden als “makke lammetjes door de gaskamers werden gejaagd”. Dat kwam Beukering op stevige kritiek te staan van Joodse organisaties, waarop Thierry Baudet en Paul Cliteur een opiniestuk schreven: Beukering probeerde Hannah Arendt te parafraseren. Een ultieme poging om Beukering in de race te houden om voorzitter van de Eerste Kamer te worden. De Telegraaf heeft er weinig vertrouwen in.

IS-KINDEREN: Dit weekend benadrukte minister Ferdinand Grapperhaus nog: er worden geen Nederlandse vertegenwoordigers naar Syrië gestuurd om kinderen van IS-strijders op te halen. Maar gisteren dook een filmpje uit Syrië op van Jan Willem Beaujean, directeur consulaire zaken van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. Hij is aanwezig bij de overdracht van twee Nederlandse en twaalf Franse kinderen van IS’ers door Koerdische strijdmachten. De Nederlandse delegatie is waarschijnlijk aangesloten bij een Franse missie om kinderen terug te halen. Het gaat in alle gevallen om weeskinderen. Dat is in Den Haag wat makkelijker uit te leggen: de ouders die zich bij IS aansloten, zijn er niet meer.

COALITIE 2.0: In januari werd er nog gespeculeerd over een vroegtijdig einde van het kabinet. Inmiddels is de coalitie bezig om de agenda te verversen. Klaas Dijkhoff trapte in april af met een presentatie onder de titel Vertrouwen in de toekomst 2.0, schrijft NRC-columnist Tom-Jan Meeus. Hij hamerde op de middeninkomens, die onder Rutte III zouden worden verwaarloosd. En dat het immigratiebeleid nauwelijks harder kan, en er daarom moet worden ingezet op betere integratie. Daarop zouden koppeltjes zijn gevormd om onderwerpen aan te pakken. Het gaat om inkomens en integratie, maar ook over mobiliteit, overheidsfinanciën en de publieke omroep. Daarvan lekte het eerste plan al uit: de NPO moet tot acht uur ‘s avonds reclamevrij worden. Er zou nog één bijeenkomst op de agenda staan, voor er in het najaar knopen worden doorgehakt.

QUOTE VAN DE DAG:

“Alleen dictators noemen je zo.”

Adri Duijvesteijn, oud-Eerste Kamerlid voor de PvdA, vindt zichzelf geen dissident.