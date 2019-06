Daniel Kolf: ‘Wat ik niet begrijp is dat-ie zo’n vuile bek heeft’

Ze zijn een en al bravoure, ze praten door elkaar heen en ze schelden zich rot. Als personages dan. Maar ze zijn ook acteurs met een missie. En ze zijn de Nederlandse multiculturele film, of die nu voldoende gemaakt wordt of niet, al lang voorbij.

Ze vertegenwoordigen de nieuwe generatie. Het drietal Bilal Wahib, Daniel Kolf en Oussama Ahammoud kent elkaar van tv-serie Mocro Maffia en speelt nu de hoofdrollen in De libi. Als je ze in het echt hoort praten, dan lijkt het net alsof je een gesprekje uit de film zit af te luisteren. Over straattaal en stereotypen. „Dit is een heel vrije film.”

Jullie spelen personages die heel dicht bij jullie zelf staan, maar is er ook iets wat jullie niet van ze begrijpen?

Wahib: „Ik begrijp alles van mijn personage, want hij is op mij gebaseerd.”

Kolf: „Wat ik niet begrijp van Greg is dat-ie zo’n vuile bek heeft. Dat-ie zo scheldt.”

Dat valt wel mee toch?

Wahib: „Dat komt misschien omdat je niet alle woordjes kent. Zebi betekent bijvoorbeeld gewoon lul, maar dan heel vies.”

Ahamoud: „Niet gewoon pik, dat is best positief. Zebi is echt grof. Mijn moeder zou daar echt boos over worden.”

Kolf: „Ik zeg bijvoorbeeld ook vaak kaolo in de film, yo – als Surinamers dat horen, dat is echt kippenvel. Kaolo betekent de anus van een koe. De meeste scheldwoorden worden gebruikt om een accent te leggen, om je woorden kracht bij te zetten.”

Ahammoud: „Dom betekent gewoon ‘vet’. We praten echt zo. Maar niet waar onze ouders bij zijn. Dat is ook het grappige van deze film. Dat het gewoon kan.”

Is het rolbevestigend? Jullie spelen vmbo’ers die liever niet naar school gaan. Waarom geen vwo’ers?

Wahib: „Dat is de volgende stap. Er zijn zoveel vooroordelen, maar mensen moeten beseffen: Marokkanen hebben ook dromen. Turken hebben ook dromen. Chinezen hebben ook dromen.”

Ahammoud: „Het is goed om vooroordelen eerst maar eens te laten zien. Want dan kan film mensen aan het denken zetten.”

Kolf: „Bilal zei een keer iets moois tegen me: je moet niet bang zijn om getypecast te worden, want dat is wat jij ook bent. Humor is een goede manier om dat aan te pakken, want je lacht niet om iets wat je niet begrijpt.”

Wahib: „ Er is sinds Shouf shouf habibi (2004) en Rabat (2011), toen de filmwereld nog echt wit was, een hoop veranderd. Bovendien: Barry Atsma wordt ook getypecast.”