‘Big Papi’ heelde Boston, nu bidt de stad voor zijn herstel

Met vijf woorden kreeg hij in 2013 als mens dezelfde legendarische status die hij als honkballer al had. Het was vijf dagen na de dodelijke aanslagen tijdens de marathon van Boston, de klopjacht op de verdachten was voorbij. David ‘Big Papi’ Ortiz, clublieveling van de Red Sox, stond op het veld voorafgaand aan de eerste thuiswedstrijd sinds die bewuste dag en sprak het publiek toe. Omdat hij nou eenmaal een van de spelers was die het langst bij de club zaten, zei hij later, doe je zoiets. Vijf woorden, ze worden nog steeds herhaald.

„This is our fucking city”.

Het f-woord. Op nationale televisie. Teamgenoten konden zich niet voorstellen dat hij het daadwerkelijk had gezegd, zelf was hij het kort daarna ook al vergeten. Maar hij was boos. Dit was zijn stad, al tien jaar toen. Daar bleef je vanaf, en van zijn inwoners.

Ruim zes jaar later is het voormalig president Barack Obama die er op Twitter aan herinnert: Ortiz hielp de Amerikanen helen na de aanslagen, nu wenst hij – en velen met hem – hem zijn eigen spoedige herstel.

Neergeschoten in club

David Ortiz (43), die in 2016 bij de Red Sox stopte, werd zondag neergeschoten in zijn geboorteplaats Santo Domingo, de hoofdstad van de Dominicaanse Republiek. Hij komt er nog vaak, woont een deel van het jaar in Boston, een deel daar. Hij zat in een nachtclub toen de schutter ogenschijnlijk bewust op hem af kwam en hem in zijn rug schoot. De kogel ging door zijn buik.

Ortiz kwam op de intensive care terecht en werd behandeld aan bloedingen in zijn lever. Ook werd een deel van zijn darmen en galblaas verwijderd. Hij was daarna stabiel genoeg om terug naar Boston vervoerd te worden (in een vliegtuig verzorgd door de Red Sox), waar hij nu in ernstige toestand in het ziekenhuis ligt. Er is een verdachte aangehouden, maar diens motief is nog onduidelijk. Ortiz’ assistent twijfelt er niet aan dat de dader een huurmoordenaar was.

Ortiz schreef in het voorwoord van zijn autobiografie uit 2017 over het wapengeweld in het land dat hij in 1994 verliet voor een honkbalcarrière in de VS. Hoe hij als kind een man voor zijn neus vermoord zag worden tijdens het doen van wat boodschappen. „Ik zag dingen die niemand zou moeten zien, zeker niet als kind.”

Andere Dominicaanse spelers werden diep geraakt door de schietpartij. Yankees-pitcher Zack Britton zei dat precies zo’n incident de angst van zijn moeder was en dat hij daarom niet terug mag komen. Diens ploeggenoot Luis Severino noemde het zeldzaam dat iemand als Ortiz dit overkomt.

Ortiz is een held in zijn thuisland en een held in Boston. Hij speelde er tussen 2003 en 2016. Als eerstehonkman, maar vooral als designated hitter (aangewezen slagman) en stond bekend om zijn grote kracht. Hij won er drie keer de World Series en werd tien keer geselecteerd voor de jaarlijkse All-Star Game. Zijn shirtnummer 34 wordt niet meer gedragen. Een brug vlak bij het stadion is naar hem vernoemd.

Hij is na zijn pensioen actief gebleven in het honkbal. Bij Fox verzorgt hij wedstrijdanalyses op televisie en bij de Red Sox heeft hij baan voor het leven gekregen als mentor en recruiter.

Maandag was Fenway Park in Boston stil, voorafgaand aan de wedstrijd tegen Texas Rangers. De stad was in gedachten bij Ortiz, zoals hij in 2013 aan de stad dacht, toen hij op het veld die vijf woorden uitsprak die niemand in Boston nog vergeet.