Aangifte Haarlemse middelbare school wegens beledigende memes

De Haarlemse middelbare school Het Schoter heeft aangifte gedaan van smaad en laster vanwege de verspreiding van „beledigende en kwetsende” afbeeldingen op sociale media. Het gaat om zogenoemde memes, afbeeldingen met ‘grappige’ onderschriften. Op de memes zouden leraren en medewerkers van de school belachelijk worden gemaakt. Wie verantwoordelijk is voor het plaatsen van de memes, is niet duidelijk.

De plaatjes zijn volgens de school „vaak onschuldig, maar soms gaat het over medewerkers van de school met grensoverschrijdende teksten en gemanipuleerde foto’s”. Op sommige afbeeldingen en posts zouden docenten onder meer zijn vergeleken met Adolf Hitler. Het Schoter heeft de ouders van leerlingen vrijdag middels een brief ingelicht over de aangifte.

Lees ook: Nepleerlingen en memes niet welkom op school

Verantwoordelijkheid

Volgens rector van Het Schoter Arjan van Waveren speelt de zaak rondom de beledigende memes al maanden. „Het begint met wat kleine dingen, die soms ook nog wel grappig zijn”, zegt hij. Vervolgens is de school de accounts beter in de gaten gaan houden. „Op een gegeven moment is het genoeg en moet je als school je verantwoordelijkheid nemen. Dat doen we nu met de aangifte.” Mentoren van de school gaan daarnaast in gesprek met leerlingen over het gebruik van memes.

Omdat niet duidelijk is wie achter de memes zitten, kan de school geen aangifte doen tegen specifieke leerlingen of mensen. Van Waveren hoopt dat de personen die verantwoordelijk zijn voor de memes zich snel melden. Een van de Instagram-accounts zou inmiddels zijn gesloten. „Maar je opent heel makkelijk weer een nieuw account. Laten we hopen dat dat vanaf nu niet meer gebeurt”, aldus de rector.

Het is niet voor het eerst dat een school aangifte doet wegens memes. In Eindhoven deed een middelbare school in november vorig jaar aangifte tegen eenzelfde soort meme-account op Instagram. Ook op dat account werden bewerkte foto’s van leraren gedeeld.