Ze was het eerste vrouwelijke Tweede Kamerlid voor haar partij en de laatste minister van VROM: nu komt Tineke Huizinga (ChristenUnie, nr. 3 op de lijst) de rangen van de partij aan de andere kant van het Binnenhof versterken.

Schaakgrootmeester Loek van Wely (Forum voor Democratie, nr. 9) , zevenvoudig Nederlands kampioen, belandde door de grote winst van FVD tot zijn verbazing in de Brabantse Provinciale Staten - en nu in de Eerste Kamer.

Farah Karimi (GroenLinks, nr. 2) komt na tien jaar als directeur van Oxam Novib terug naar het Binnenhof, net als Paul Rosenmöller en Kees Vendrik: ooit Karimi’s fractiegenoten in de Tweede Kamer, nu herenigd in de senaat.

In de Tweede Kamer had Martin van Rooijen (50Plus, nr. 1), belastingexpert en CDA-staatssecretaris in de jaren 70, de naam van elk debat een pensioendebat te maken. Dat treft: het pensioenakkoord moet nog door de senaat.