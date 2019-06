Zes mannen veroordeeld voor moord en verkrachting 8-jarige in India

Zes Indiase mannen zijn maandag veroordeeld voor de moord op en verkrachting van een achtjarig meisje. Dat meldt The Times of India. Het meisje, dat behoorde tot een islamitische nomadenstam, werd vorig jaar ontvoerd, gedrogeerd, verkracht en gedood. De veroordeelden moeten hun straf nog horen. Drie van hen hangt de doodstraf boven het hoofd.

Onder de veroordeelden is de opzichter van de tempel in Kathua waarin het meisje, Asifa, werd vastgehouden. Deze man zou het misdrijf beraamd hebben. Ook zijn twee agenten veroordeeld die ten tijde van Asifa’s ontvoering belast waren met het onderzoek naar haar verdwijning. Zij zouden bewijs hebben weggewerkt. Alle veroordeelden zijn hindoes, zij wilden volgens de politie met hun daden angst zaaien onder islamitische nomadenstammen.

Deze stammen, de Bakarwals, maken volgens de hindoes illegaal gebruik van de bosgronden en weides rondom Kathua. De veroordeelde opzichter van de tempel voerde al jarenlang actief campagne om de kuddes van de Bakarwals niet meer op het land te laten grazen. Zijn zoon was ook gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij de verkrachting en de moord, hij is maandag vrijgesproken.

Doodstraf

De brute verkrachting en moord hebben tot veel ophef geleid in India. Enerzijds ziet de moslimminderheid het drama als teken dat zij geen plek heeft in de Indiase samenleving. Anderzijds gebruiken rechtse hindoe-activisten de zaak om het politie-onderzoek te bekritiseren. Een aantal betrokken agenten zou moslim zijn, waardoor de activisten vermoeden dat het onderzoek niet eerlijk is verlopen.

In India zijn vaker jonge meisjes verkracht en vermoord. Dit heeft ertoe geleid dat de doodstraf is ingevoerd voor de verkrachting van kinderen die jonger dan twaalf jaar oud zijn. De openbaar aanklager heeft deze straf dan ook geëist tegen de drie mannen die Asifa verkracht hebben.