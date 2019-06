Verdachte aangehouden voor doodsteken hardloper in Groningen

De politie heeft maandag in Groningen een 26-jarige man gearresteerd die ervan wordt verdacht een hardloper te hebben gedood. Op 14 mei werd de 27-jarige Hidde Bergman doodgestoken op het Jaagpad in het noorden van de stad Groningen. Het is onduidelijk of de verdachte Bergman kende. De man zat al vast omdat hij iets had vernield.

De steekpartij op het Jaagpad, in de buurt van gebouwen van de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool, heeft tot grote onrust geleid in de stad. De RUG en de hogeschool hebben studenten opgeroepen niet alleen te fietsen of te lopen en elkaar in de gaten te houden. Ook houdt de politie extra toezicht in de omgeving.

Het lijkt er volgens lokale media op dat Bergman een willekeurig slachtoffer was, maar de politie sluit vooralsnog niets uit. In de zoektocht naar de dader verspreidde zij op basis van getuigenverklaringen een compositiefoto van een lichtgetinte man tussen de twintig en dertig jaar.

Hidde Bergman komt oorspronkelijk uit het dorp Midwolda en werkte bij het Bureau voor Noordelijke Gemeenten. Vorig jaar studeerde hij af aan de Hanzehogeschool Groningen, hij was actief als trainer bij een atletiekvereniging.