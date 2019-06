Uitleveringswet Hongkong gaat door ondanks grote protesten

Een omstreden uitleveringswet in Hongkong wordt ondanks grootschalige protesten doorgevoerd. Dat heeft de leider van de regio Carrie Lam maandag bekendgemaakt, meldt persbureau AP. Zondag gingen honderdduizenden Hongkongers de straat op om te demonstreren tegen de wet die het makkelijker maakt om verdachten uit te leveren aan China.

Lam zei maandag tegen journalisten dat de wet ervoor zal zorgen dat „gerechtigheid zal zegevieren” in Hongkong. Ook zou de wet Hongkong helpen om „internationale verplichtingen na te komen op het gebied van grensoverschrijdende misdaad”. Volgens Lam zullen de mensenrechten onder de nieuwe wet beschermd worden.

Hongkongers vrezen het tegenovergestelde. Zij denken dat de wet ertoe zal leiden dat Hongkongers die het niet eens zijn met de Communistische Partij van China met vage aanklachten zullen worden opgepakt en uitgeleverd, om vervolgens in oneerlijke rechtszaken veroordeeld te worden. Ook zien de inwoners van Hongkong de wet als een verdere uitbreiding van de macht van China in de semi-autonome regio.

Banden met Beijing

Lam, die sterke banden onderhoudt met China, ontkent dat Beijing haar de opdracht heeft gegeven een dergelijke wet in te voeren. „We doen het, en we doen het nog steeds, voor een schoon geweten en om de belangen van Hongkong te beschermen”, zei ze maandag tegen de pers.

Het gezag over Hongkong ligt sinds 1997 in Chinese handen, na jarenlang Brits bestuur. De regio is een Speciale Bestuurlijke Zone, waar vrijhandel mogelijk is en de inwoners hun bestuur mogen kiezen. Veel inwoners van Hongkong voelen zich meer westers dan Chinees.