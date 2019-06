Tientallen korans verscheurd in moskee Bremen

In een moskee in de Duitse stad Bremen zijn zaterdagmiddag tientallen korans verscheurd aangetroffen. Ook zijn enkele exemplaren in de wc gegooid, meldt onder andere weekblad Die Zeit. De lokale politie roept getuigen op zich te melden.

Het is niet duidelijk wie achter de vandalistische actie zit en of de daders politieke dan wel religieuze motieven hadden. Ook weet de politie niet of het om één of meer daders gaat. Het verscheuren van de korans vond zaterdagmiddag tussen 14.00 uur en 16.00 uur plaats, toen de moskee open was.

De koepel van islamitische organisaties in Bremen is „geschokt en boos” en spreekt van een „geplande provocatie, gericht op verdere escalatie”.