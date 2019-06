Prettig trage rapper Kevin is ook live beheerst en sfeervol

Hiphop Kevin. Gehoord: 8 juni, Annabel Rotterdam ●●●●●

Hij noemt zichzelf ‘slow flow animal’ – een verwijzing naar de ontspannen en gedecideerde wijze waarop hij rapt over relaties, loyaliteit, ambities en waar hij vandaan komt. „De buurt heeft buikpijn”, rapt Kevin – die met zijn nieuwe album VRIJ op nummer 1 binnenkwam in de GfK Dutch Charts – al vroeg in zijn concert in Annabel in Rotterdam in het nummer ‘Lelijk’. Zijn wijk worstelt en is blut. Het is de reden waarom Kevin voortdurend bezig is met meer verdienen. „Ik maak alleen die ‘go hard’-motivatiemuziek.”

Kevin is een van de populairste rappers van afgelopen jaren – ook zijn vorig jaar verschenen debuutalbum Lente kwam op 1 binnen in de albumlijst. Hij vult bekende rapthema’s met zijn prettig trage rapstijl op herkenbaar eigen wijze in, en toont zich in zijn teksten introvert en op succes gefocust. Hij hoeft niet zo nodig met flessen drank in een vip-ruimte te feesten; is liever thuis in zijn eigen buurt.

Ook tijdens de officiële presentatie van VRIJ rapt Kevin zonder opsmuk. Er komen flink wat gasten op het podium, zoals 101Barz-boegbeeld Rotjoch en rappers als Sevn Alias, Murda, Hef en Vic9. Maar Kevin staat vooral zelf centraal, en vraagt de zaal zich te laten horen voor zijn moeder die in het publiek staat.

Kevin is ook live een beheerste en sfeervolle rapper die vooral glorieert in zijn verhalende tracks op warme en rustige beats. Er lopen zachte studiovocalen mee, maar hij brengt zijn raps live met een zuivere, krachtige flow. Bij meer melodische refreinen houdt hij vaak zijn stem in, wat soms ten koste gaat van de energie.

De rapper brengt ‘Tijdloos’ met een overtuigende rand melancholie aan zijn stem, en vertolkt met Crooks ‘Wazig’ – „Je ziet alleen de lach maar de pijn niet” – deels ingetogen en met meer vuur. Hier en daar hapert de techniek, maar ook dan houdt Kevin vrij onderkoeld vast aan de aanstekelijk relaxte roes die zijn muziek kenmerkt.