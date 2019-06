Oud-honkballer David Ortiz neergeschoten in Dominicaanse Republiek

De oud-honkballer David Ortiz is zondagochtend (lokale tijd) in zijn geboorteland Dominicaanse Republiek neergeschoten. Ortiz werd bij een bar in hoofdstad Santo Domingo aangevallen en in zijn rug geraakt. Over een motief is nog niets duidelijk, meldt persbureau Reuters maandag.

De 43-jarige Ortiz, die het grootste deel van het jaar in de VS woont, raakte verwond aan zijn onderbuik en rug. De honkbalster, een voormalig speler van Boston Red Sox, is inmiddels in het ziekenhuis aan zijn verwondingen geopereerd. Hij verkeert buiten levensgevaar. De schoten hebben bovendien geen vitale organen beschadigd, verklaarde Ortiz’ familie.

Waarom de dader het op de honkballer had gemunt, is nog onduidelijk. Politie-onderzoek moet nog uitwijzen of Ortiz het beoogde doelwit van de schutter was of dat hij per ongeluk werd geraakt. Behalve de voormalig topsporter raakten twee andere mensen gewond. Kort na het incident werd de schutter door omstanders overmeesterd en vervolgens mishandeld. De verdachte kon daardoor niet meteen worden gehoord.

Ortiz, bijgenaamd ‘Big Papi’, won met Red Sox drie keer de World Series, voor het eerst in 2004. Daarna volgden overwinningen in 2007 en 2013. In 2016 nam hij afscheid van het honkbal, hij heeft het indrukwekkende aantal van 541 homeruns op zijn naam staan.