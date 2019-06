Nederlander wint prestigieuze Amerikaanse landbouwprijs

De Nederlandse zaadveredelaar Simon Groot heeft de prestigieuze World Food Prize gewonnen. Dat maakte de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo maandag bekend. De 84-jarige Groot wint 250.000 dollar (220.000 euro). Het is voor het eerst dat een Nederlander de prijs krijgt.

De World Food Prize, die ook wel de alternatieve Nobelprijs voor de landbouw wordt genoemd, is bedoeld voor personen die een belangrijke bijdrage leveren aan de wereldvoedselvoorziening. Met zijn in Nederland relatief onbekende bedrijf East-West Seed ontwikkelde Groot een resistenter zaadsoort. Daarmee hielp Groot miljoenen boeren in voornamelijk Aziatische landen, die door de zaden beter in staat zijn groenten te produceren.

Twintig miljoen boeren

Volgens de organisatie achter de World Food Prize profiteren jaarlijks meer dan twintig miljoen boeren in zestig landen van Groots werk. East-West Seed werd in 1982 opgericht door Groot, wiens voorvaders ook zaadveredelaars waren.

De World Food Prize wordt sinds 1986 uitgereikt en is een initiatief van Norman Borlaug, die in 1970 de Nobelprijs voor de Vrede won.