‘Nabestaanden brand Grenfell Tower nemen juridische stappen in VS’

Tientallen nabestaanden en overlevenden van de brand in de Londense Grenfell Tower zouden rechtszaken zijn gestart tegen drie Amerikaanse bedrijven. Dat meldt de BBC maandag. Het zou gaan om een bedrijf dat de gevelbekleding voor de woontoren leverde, de producent van het isolatiemateriaal van het gebouw en koelkastfabrikant Whirlpool.

Een groep advocaten die de nabestaanden en slachtoffers bijstaat, spant naar verwachting komende week in de Amerikaanse stad Philadelphia een zaak aan. Zij denken dat de bedrijven gedeeltelijk verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor de brand, die in 2017 aan 72 mensen het leven kostte. Als de nabestaanden gelijk krijgen, kunnen zij miljoenen dollars aan schadevergoeding krijgen, schrijft de Britse nieuwszender. Twee van de drie bedrijven hebben hun hoofdkantoor in Philadelphia. In totaal zouden ongeveer honderd slachtoffers en nabestaanden zich aangesloten hebben.

Keukenbrand

De advocaten willen de bedrijven verantwoordelijk houden omdat de woontoren nauwelijks brandbestendig bleek. De brand in West-Londen ontstond destijds in een keuken, in een koelkast van Whirlpool, op de vierde verdieping. De brand sloeg al snel over op de brandgevoelige gevelplaten aan de buitenmuren, waardoor het vuur zich snel kon verspreiden. Ook het isolatiemateriaal bleek zeer brandbaar te zijn. Het isolatiemateriaal en de gevelplaten waren bij een renovatie in 2016 aangebracht.

Lees ook: De buurt wil schuldigen zien, en vervolging

Vrijdag aanstaande is het twee jaar geleden dat de grote flatbrand uitbrak. De Britse onderzoeken naar het incident lopen nog. Het gaat om een politieonderzoek, een onderzoek door de Britse justitie en een onafhankelijk onderzoek door een oud-rechter. Naar verwachting duurt het nog zeker twee jaar voor er resultaten bekend worden en verdachten in het Verenigd Koninkrijk kunnen worden vervolgd.

Nog driehonderd andere gevaarlijke flats

Niet alleen kwamen tientallen bewoners van de woontoren, die geheel uit sociale huurwoningen bestond, bij de brand om het leven, ook raakten nog eens 70 mensen gewond. Niet alle slachtoffers van de brand hebben zich aangesloten bij de poging de Amerikaanse bedrijven verantwoordelijk te houden, schrijft de BBC. Een deel van hen vindt dat de zaak de aandacht afleidt van de onderzoeken die in het VK lopen.

Na de brand was er veel kritiek op de regering van premier Theresa May. Veel slachtoffers en nabestaanden zijn nog steeds boos omdat zij vinden dat er te langzaam actie wordt ondernomen tegen de flats in het VK die, net als Grenfell, brandgevaarlijk zijn. Door het hele VK zouden er zeker driehonderd van zulke gebouwen staan.