Man brengt zichzelf om het leven in Helmonds zorgcentrum

Een onbekende man heeft zichzelf maandagmiddag in een Helmonds zorgcentrum van het leven beroofd. Hij liep met een mes het verblijf binnen en dreigde daarna zichzelf iets aan te doen. Toen toegesnelde politieagenten hem probeerden te overmeesteren, verwondde hij zichzelf. Dat meldde de politie maandagmiddag op Twitter.

De man was zelf geen bewoner van het zorgcentrum. Omdat het niet om een misdrijf gaat, wil een politiewoordvoerder niets kwijt over de identiteit van de man of de toedracht van het voorval. De politie maakte verder op Twitter bekend dat veel mensen getuige zijn geweest van het incident. Voor personeel en de seniore bewoners van het centrum is slachtofferhulp ingeschakeld.

Volgens een getuige die Omroep Brabant sprak, waren tegen de zestig ouderen in de eetzaal van het verblijf toen de man rond 12.30 uur naar binnenliep. Er zou paniek zijn ontstaan onder de senioren, die onder begeleiding van verplegers de zaal uit werden gebracht.

Praten over zelfdoding kan bij de landelijke hulplijn 113 Zelfmoordpreventie. Telefoon 0900-0113 of www.113.nl.