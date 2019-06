Hudson’s Bay verkoopt Duitse filialen, overweegt sluiten Nederlandse winkels

Het Canadese moederbedrijf van warenhuisketen Hudson’s Bay doet afstand van de Duitse activiteiten. Dat meldt het bedrijf maandag . De Duitse filialen worden verkocht aan de Oostenrijkse branchegenoot Signa, dat al een meerderheidsbelang had in de Europese activiteiten.

De vijftien Nederlandse winkels worden nu volledig eigendom van het Canadese moederbedrijf. Signa heeft als onderdeel van de nieuwe deal zijn belang in de Nederlandse winkels afgestoten. Hoe de toekomst van de vestigingen in onder meer Amsterdam, Den Haag en Zwolle eruit ziet is onduidelijk. Eerder had het concern aangegeven dat sluiting wordt overwogen, omdat de verkopen tegenvielen.

Nu stelt het bedrijf een speciale financieel adviseur aan die gaat kijken naar wat er met de Nederlandse filialen moet gebeuren. Hudson’s Bay kwam eind 2017 naar Nederland. Voor de Duitse activiteiten van Hudson’s Bay betaalt Signa 1,5 miljard Canadese dollars (ongeveer 1 miljard euro).

Van de beurs

Hudson’s Bay meldt maandag ook dat een groep aandeelhouders onder wie bestuursvoorzitter Richard Baker, een bod van omgerekend 1,74 miljard euro heeft gedaan om het bedrijf van de Canadese beurs te halen. Volgens Baker kan Hudson’s Bay de “uitdagingen en onzekerheden” waarmee het bedrijf te maken heeft beter aan als het niet meer beursgenoteerd is.

Samen met andere aandeelhouders, die bij elkaar al 57 procent van de aandelen bezitten, wil Baker het bedrijf van de beurs halen. Het bod zal worden beoordeeld door een speciaal comité.