Hadestown grote winnaar bij Tony Awards, Bryan Cranston wint met Network

De musical Hadestown is maandag de grote winnaar bij de Tony Awards geworden, de belangrijkste Amerikaanse theaterprijzen. Het stuk, gebaseerd op de klassieke Griekse Orpheus-mythe, kreeg in de Radio City Music Hall in New York acht Tony’s toegekend, waaronder de prijs voor de beste nieuwe musicalproductie.

In Hadestown daalt de hoofdpersoon af naar de onderwereld om zijn geliefde te bevrijden uit de handen van de god Hades. De jazz- en folkmuziek is van de hand van de Amerikaanse songwriter Anaïs Mitchell. Ook de prijzen voor beste originele muziek en beste orkestratie gingen naar de musical, evenals de prijs voor beste regie. Die laatste award ging tot nu toe, in de 73 jaar dat de Tony’s worden uitgereikt, maar enkele keren naar een vrouwelijke regisseur.

The Ferryman, over het sektarische geweld tijdens The Troubles in Noord-Ierland, ging aan de haal met de award voor beste toneelstuk.

Van Hove

Voor beste regie was de Vlaamse regisseur Ivo van Hove, verbonden aan het Nederlandse theatergezelschap Internationaal Theater Amsterdam (voorheen Toneelgroep Amsterdam), ook een kanshebber. Van Hove was genomineerd voor zijn succesvolle bewerking van Network, gebaseerd op de satirische film uit 1976 over een suïcidale journalist.

Van Hove greep naast een Tony, maar voor zijn rol in Network won de Amerikaan Bryan Cranston (bekend van Breaking Bad) wel de prijs voor beste acteur in een toneelstuk. Het was zijn tweede Tony, in 2014 kreeg hij het beeldje al uitgereikt voor zijn vertolking van ex-president Lyndon B. Johnson in All the Way. In Londen kreeg Cranston voor Network vorig jaar al de eveneens prestigieuze Olivier Award toegekend.

De Amerikaanse actrice Ali Stroker won beste vrouwelijke bijrol in een musical met haar reprise van de musical Oklahoma!. Het is voor het eerst dat de belangrijke Broadwayprijs werd gewonnen door een acteur of actrice in een rolstoel. „Deze prijs is voor ieder kind met een beperking of een uitdaging dat zich vertegenwoordigd wil zien. Dat ben je nu”, aldus Stroker.