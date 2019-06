Ex-president Pakistan opgepakt in corruptiezaak

Voormalig president van Pakistan Asif Ali Zardari is maandag in eigen land gearresteerd. Dat meldt persbureau Reuters. Zardari, leider van de op een na grootste oppositiepartij in het land, wordt samen met zijn zus verdacht van witwaspraktijken. Hij was tussen 2008 en 2013 aan de macht in Pakistan.

De 63-jarige Zardari is verdachte in een omvangrijke corruptiezaak die draait om onder meer het gebruik van valse bankrekeningnummers en het witwassen van grote sommen geld. Volgens Reuters gaat het om miljoenen dollars. AP meldt dat een verzoek van Zardari om vrij man te blijven terwijl het onderzoek loopt door een rechtbank in de hoofdstad Islamabad is afgewezen. Niet veel later werd hij opgepakt.

Volgens Zardari’s Volkspartij is de verdenking bedoeld om de partij onder druk te zetten en premier Imran Khan te helpen. De regering ontkent bij monde van minister van Binnenlandse Zaken Ejaz Shah alle betrokkenheid bij de arrestatie.

Mr. Ten Percent

Het is niet voor het eerst dat Zardari wordt verdacht van criminele activiteiten. Eerder al kreeg hij de bijnaam ‘Mr. Ten Percent’ omdat hij misbruik maakte van de politieke positie van zijn vrouw, oud-premier Benazir Bhutto, door betalingen te innen voor het leveren van overheidscontracten. Bhutto werd in 2007 vermoord, waarop Zardari samen met hun zoon de leiding kreeg over de Volkspartij. Die partij won in 2008 de verkiezingen en Zardari werd president.

In 1990 werd Zardari gearresteerd op verdenking van afpersing. Die aantijging werd weggepoetst toen Bhutto in 1993 premier werd. Drie jaar later werd hij verdacht van betrokkenheid bij de moord op zijn zwager Murtaza Bhutto. Die zaak werd nooit opgelost. Tussen 1997 en 2004 zat hij wel vast op verdenking van moord en corruptie, maar de rechter achtte hem onschuldig. In 2004 werd hij alsnog veroordeeld tot een celstraf wegens meineed.

Zardari is niet de enige Pakistaanse oud-politicus die verdacht wordt van corruptie. Oud-premier Nawaz Sharif werd vorig jaar nog veroordeeld tot zeven jaar cel.