Een voetbal op vier wielen

Iedereen in het stadion van Porto wachtte op de wedstrijdbal. Ooit met bruinleren lappen handmatig in elkaar genaaid, nu digitaal ontworpen en machinaal vervaardigd tot een glad, commercieel ding. Waar bleef het geliefde speeltje? De elftallen van Portugal en Nederland stonden klaar op het veld, de scheidsrechter hield een geel fluitje in zijn hand en keek schaapachtig naar de zijlijn. De bal lag op het dak van een elektrisch autootje, een mini-versie van de nieuwste VW Golf.

Het radiografisch bestuurbare wagentje reed naar de middenstip en stopte voor de voeten van de scheidsrechter, die flink voorover moest om de bal van het dak te pakken. De televisieregisseur had het allemaal mooi in beeld gevangen. Jammer alleen dat Ryan Babel net aan zijn kruis stond te krabbelen tijdens deze sluikreclame voor het Duitse automerk.

Het woord ‘sjoemelen’ maakte een rondje in mijn hoofd.

Het Nederlands elftal liet zien waar de bal eigenlijk voor gemaakt is: rollen. Rollen van links naar rechts, van voren naar achteren. Over de bal geen klachten, maar het spel van Nederland was gevaarloos en het tempo te sloom.

In het wedstrijdverslag werden ondertussen spelers gekoppeld aan toekomstige clubs. Wat moesten ze kosten?

Inmiddels kijkt niemand meer op van de astronomische bedragen voor talentvolle spelers. Als Virgil van Dijk drie keer hoog boven iedereen uittorent, denk je: ja, 100 miljoen euro is eigenlijk een reëel bedrag voor zo’n stoere jongen. Frenkie de Jong was niet in allerbeste doen, maar toch, de manier waarop hij ballen aanneemt en bijna altijd goed verzendt; ja, dat geld van Barcelona is goed besteed.

Omgekeerd kan één fout een potentieel transferbedrag in no-time doen zakken. Die pols aan de linkerhand van keeper Jasper Cillessen had wel iets onbuigzamer kunnen zijn. De waarde van de doelman – bij zijn club Barcelona als bankzitter goed voor 3 miljoen euro salaris per jaar – zal op de voetbalbeurs met een paar punten gezakt zijn.

De finale van de Nations League was het sluitstuk van een lang voetbalseizoen. De cornervlaggen kunnen naar het materiaalhok, de netten opgeknoopt en de lucht mag uit de bal.

De voetbalmakelaars gaan bellen, lunchen, praten, liegen en bluffen. Voetbal is vooral handjeklap, de komende maanden. De spelers zijn koopwaar. Ze doen of ze levenloos in de schappen liggen, maar reken maar dat ze regelmatig contact onderhouden met hun agenten.

Ronaldo deed alvast voorwerk voor zijn club Juventus door na afloop aan Matthijs de Ligt te vragen of hij volgend seizoen naar Italië kwam. Een televisiecamera had het onderonsje gezien en daarmee miljoenen kijkers. Het was onthullend.

Bij een interview reageerde De Ligt zichtbaar verrast over het moment waarop hij werd betrapt. „Ik verstond hem eerst niet. Eerlijk gezegd schrok ik er een beetje van. Daarom heb ik niks gezegd en alleen maar gelachen”, zei de verdediger slim.

De Ligt is een groot talent, in de buurt van de bal en de microfoon.

Wilfried de Jong is schrijver en programmamaker.