Canada wint van Kameroen, Japan en Argentinië spelen gelijk

Canada heeft zijn eerste wedstrijd op het WK voetbal in Frankrijk met 1-0 gewonnen van Kameroen. Beide landen zijn net als Nederland ingedeeld in poule E. Oranje speelt dinsdag om 15.00 uur de eerste wedstrijd van dit WK tegen Nieuw-Zeeland.

Canada kwam in Montpellier kort voor rust op voorsprong. Uit een corner kopte verdediger Kadeisha Buchanan raak. Dat bleek de winnende treffer.

Zaterdag staat de volgende wedstrijd voor beide teams op het programma. Kameroen speelt dan tegen Nederland, Canada neemt het op tegen Nieuw-Zeeland. De nummers een en twee van de zes poules plaatsen zich direct voor de kwartfinales, evenals de vier beste nummers drie.

Argentinië - Japan

Vicewereldkampioen Japan begon maandag teleurstellend aan het WK. In Parijs kwamen de Japanse dames niet verder dan 0-0 tegen Argentinië, de nummer 37 van de wereld. Japan staat achtste op de wereldranglijst. Japan verloor bij het vorige WK in 2015 de finale van de Verenigde Staten.

Japan had wel het betere van het spel, maar steeds stond de Argentijnse doelvrouw Vanina Correa in de weg. De Argentijnse speelsters, die twee keer eerder deelnamen aan het WK en daarbij alle zes de wedstrijden verloren, vierden het gelijkspel als een overwinning. Het is pas de zesde keer in de geschiedenis dat een wedstrijd op het WK voetbal voor vrouwen eindigt in 0-0.

In de andere wedstrijd in poule D won Engeland zondag met 2-1 van Schotland. Vrijdag speelt Japan tegen Schotland en neemt Engeland het op tegen Argentinië.