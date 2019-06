Wie volgt May op als leider van de Conservatieven?

De komende weken zoeken de Tories naar een opvolger voor premier Theresa May. De nieuwe leider van de partij wordt automatisch premier en voor de functie zijn elf gegadigden. Tories die zich kandidaat willen stellen, hebben daartoe tot maandagmiddag 17.00 uur (Nederlandse tijd) de tijd. Daarbij draait het om de cruciale vraag: hoe willen zij verder met de Brexit?

Boris Johnson, voormalig minister van Buitenlandse Zaken en oud-burgemeester van Londen, is favoriet. Hij zei eerder al bereid te zijn zonder Brexit-akkoord eind oktober uit de EU te treden. Ook beloofde hij dat onder zijn leiderschap het Verenigd Koninkrijk de toegezegde 39 miljard euro uittredingsgeld aan de EU niet zal gaan betalen. Aan die beloften voegde Johnson maandag toe het plafond voor de hoogste belastingschaal te willen verhogen, waarbij hoge inkomens minder belasting gaan betalen.

'Met pijn in mijn hart'

Ook Sajid Javid van Binnenlandse Zaken en Jeremy Hunt van Buitenlandse Zaken stelden zich al eerder kandidaat. Hunt trapte maandag zijn campagne voor het voorzitterschap af tijdens een persconferentie: „We hebben nu een serieuze en ervaren leider nodig. Ik ben bereid een Brexit zonder akkoord door te voeren, maar ik zou dat met pijn in mijn hart doen.”

Volgens hem zijn het VK en de Conservatieve Partij in gevaar, doordat de Brexit nog steeds niet is doorgevoerd. Hunt hield maandag vol dat er in Brussel nog onderhandelingsruimte is, al sloot de EU dat eerder uit.

Hunt kon tijdens zijn perspresentatie in ieder geval rekenen op de steun van Amber Rudd (oud-minister van Binnenlandse zaken) en minister van Defensie Penny Mordaunt. Van Mordaunt werd eerder gezegd dat zij zichzelf kandidaat zou stellen, als een van de weinige vrouwen. Om daadwerkelijk gekozen te kunnen worden, moeten aspirant-kandidaten eerst ten minste acht steunbetuigingen van partijleden in het Lagerhuis zien te krijgen.

'Onderhandelingen met Brussel waren vernederend'

Maandag maakten ook Matt Hancock (Volksgezondheid) en oud-Brexit-minister Dominc Raab hun plannen bekend. Hancock zette maandag in op vernieuwing en profileerde zich als het gezicht van de nieuwe generatie. Volgens hem moeten de Conservatieven verder kijken dan de Brexit. „Het Verenigd Koninkrijk is niet kapot maar de politiek zit in een sleur”, aldus Hancock volgens Sky News.

Raab noemde de eerdere onderhandelingen met Brussel tijdens zijn campagneaftrap „een vernedering”. De oud-Brexit-minister stapte vorig jaar op uit onvrede over de afhandeling van de Brexit. Hij wil niet dat de Brexit na eind oktober nog verder uitgesteld wordt, zo zei hij, ook als dat betekent dat het VK zonder akkoord moet vertrekken.

Ook haalde Raab maandag uit naar de belastingplannen van Johnson. Hij wees erop dat er voor de Tories ook stemmen te werven zijn onder de lage inkomens. „Anders bevestigt dit het beeld dat […] wij er alleen zijn voor de rijken", aldus Raab.

De aftrap van de campagne van Milieu-minister Michael Gove verliep maandag niet vlekkeloos. Vorige week gaf hij toe in het verleden wel eens cocaïne gebruikt te hebben, waarmee op Twitter de spot gedreven werd. Vooralsnog heeft Gove zijn kandidaatstelling niet opgegeven, zei minister van Onderwijs Nicky Morgan. Gove lanceerde zijn campagne maandagochtend op Twitter met een spotje, onder de hashtag #Gove4PM.

In twee besloten bijeenkomsten maken de Conservatieve Lagerhuisleden de komende weken een voorselectie van de kandidaten. Daarna mogen de 124.000 'gewone' partijleden de nieuwe partijleider en dus premier kiezen.

Correctie (10 juni 2019): In een eerdere versie stond de functie van Amber Rudd en Penny Mordaunt niet goed aangeduid. Dat is hierboven aangepast.