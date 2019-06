Bijna honderd doden bij aanval op dorp in Mali

Minimaal 95 mensen zijn om het leven gekomen bij aanvallen op het Malinese dorpje Sobane-Kou, meldt persbureau AFP op basis van lokale autoriteiten. Het dorp, dat wordt bevolkt door de Dogon-stam, werd in de nacht van zondag op maandag aangevallen door een groep gewapende mannen. Zij zouden de inwoners hebben doodgeschoten en hun huizen in brand hebben gezet.

In het dorp zouden zo’n driehonderd Dogon wonen. Een derde daarvan is dus omgekomen. Een bron binnen de Malinese veiligheidsdiensten spreekt tegenover AFP van een verwoesting: „Het Dogon-dorp is zo’n beetje weggevaagd”. Het dodental zal volgens de bron vermoedelijk nog verder oplopen. Volgens persbureau AP worden nog negentien mensen vermist.

Rivaliteit

In Mali vinden al maanden gevechten plaats tussen de Dogon en de rivaliserende stam Fulani. Vermoedelijk bestaat de groep die de aanval zondagnacht uitvoerde, ook uit Fulani. De stammen bevechten elkaar om de controle over het land. Ook zijn moslimextremisten geïnfiltreerd onder de islamitische Fulani, waardoor andere etnische groepen zich tegen hen verzetten.

Afgelopen maart bereikte het conflict een dieptepunt toen bijna honderdzestig Fulani om het leven kwamen bij aanvallen door de Dogon. Het was een van de dodelijkste aanvallen in de recente geschiedenis van west-Afrika.