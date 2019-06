Al vier maanden geen persaccreditatie voor journalist Thomas Erdbrink

De Iraanse persaccreditatie van journalist Thomas Erdbrink is al vier maanden niet verlengd. Dat melden de NOS en The New York Times, twee van zijn werkgevers, maandag. De Nederlander Erdbrink, die in de Iraanse hoofdstad Teheran woont, zou daardoor al sinds februari niet meer in staat zijn geweest om te werken in het land. Ook de accreditatie van zijn Iraanse vrouw, fotojournalist Newsha Tavakolian, is niet verlengd.

De Iraanse autoriteiten hebben volgens The New York Times geen reden gegeven voor het niet verlengen van de accreditatie. Wel zou meermaals zijn gezegd dat zijn accreditatie voor de Amerikaanse krant spoedig verlengd zou worden, maar in de praktijk gebeurde dat niet. Volgens de krant „zijn er wel aanwijzingen dat dit snel zal worden opgelost”. Tegen de NOS zegt Erdbrink dat „recentelijk belangrijke stappen richting de oplossing zijn genomen”.

Spanningen

The New York Times besloot de kwestie openbaar te maken na speculatie op sociale media. Volgens de krant is de zaak een gevolg van de groeiende spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten. De verhoudingen tussen de twee landen zijn aanzienlijk verslechterd sinds president Donald Trump de VS vorig jaar terugtrok uit het nucleair akkoord.

De 43-jarige Erdbrink is sinds 2002 correspondent in Teheran en schrijft naast The New York Times ook voor de Volkskrant. Hij maakte voor de VPRO Onze man in Teheran, waarvan in 2015 en 2018 twee reeksen werden uitgezonden en dat werd bekroond met de Zilveren Nipkowschijf, de prijs voor het beste televisieprogramma. In 2016 was hij voor dezelfde omroep presentator van Zomergasten.