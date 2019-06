YouTube haalt kanaal Alkmaars archief uit de lucht om haatzaaien

Het YouTube-kanaal van het Regionaal Archief Alkmaar is offline gehaald vanwege haatzaaien. Dat heeft het archief zondag laten weten op Twitter. Aanleiding zou zijn dat er beelden uit de Tweede Wereldoorlog op het kanaal te zien waren, stelt een medewerker tegenover de regionale nieuwssite NH Nieuws.

Het account is opgeschort „wegens herhaalde of ernstige schendingen” van de richtlijnen van YouTube, is te lezen in een verklaring die het archief heeft gedeeld met NH Nieuws. De instelling vreest dat de videopagina verloren is gegaan.

Waarschuwing

Medewerker Mark Alphenaar van het archief zegt tegen NH Nieuws dat de instelling al eens gewaarschuwd was naar aanleiding van beelden van NSB-voorman Anton Mussert op de Alkmaarse kaasmarkt. Het archief besloot de historische beelden toen niet te verwijderen, omdat ze in het kader van de normale taken van een archief en in de juiste context waren gedeeld. „We gaan dat niet censureren”, aldus Alphenaar tegen RTV NH.

Het Alkmaarse archief zegt contact gezocht te hebben met YouTube-eigenaar Google om de pagina te herstellen, maar nog niets gehoord te hebben. Alphenaar is bang dat de beelden mogelijk permanent verdwenen zijn. De pagina zou onder meer gebruikt worden voor rondleidingen en andere educatieve doeleinden van onder meer scholen.

Onbereikbaar

Het archief noch Google was zondagavond bereikbaar voor commentaar. Wel stelt een woordvoerder van Google op Twitter dat hij vanaf zijn vakantieadres vernomen heeft „dat ernaar wordt gekeken”.

Volgens de website van Google kunnen YouTube-gebruikers bezwaar aantekenen tegen besluiten als deze, en kan daarna een account hersteld worden. Het archief heeft echter naar eigen zeggen nog geen enkele reactie van het YouTube-kanaal vernomen.

Het komt vaker voor dat grote techbedrijven inhoud of accounts blokkeren vanwege overtredingen van de regels, maar daar later op terugkomen. Ruim een week geleden kon PVV-leider Geert Wilders zijn twitteraccount enkele uren niet meer gebruiken vanwege haatzaaien. GeenStijl-auteur Bart Nijman overkwam begin mei hetzelfde.