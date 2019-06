Verdachte van moord op CDU-politicus Walter Lübcke weer vrijgelaten

De man die zaterdag werd aangehouden in verband met de moord op de Duitse politicus Walter Lübcke (CDU) is na ondervraging zondag weer vrijgelaten. Volgens de Duitse openbaar aanklager heeft het verhoor geen bewijs opgeleverd dat de man aan de moord linkt.

Onder meer gegevens op Lübckes telefoon hadden naar de man geleid. Die zou een persoonlijke relatie met de 65-jarige Lübcke hebben gehad, schreef Frankfurter Algemeine Zeitung zaterdag. Volgens de krant sloot de mogelijke betrokkenheid van de man een politiek motief echter niet uit. De politie onderzoekt de zaak met twintig man.

Politieke vijanden

Lübcke is in het verleden meermaals bedreigd door rechts-extremisten. Hij was in 2015 verantwoordelijk voor de opvang van vluchtelingen in deelstaat Hessen en sprak zich uit voor een humanitaire behandeling van migranten. Het leidde ertoe dat hij met de dood werd bedreigd en dat zijn adres op extreemrechtse websites werd gepubliceerd. Politie en Justitie benadrukken echter dat het onderzoek naar de moord zich „in alle richtingen” uitstrekt en er geen aanwijzingen zijn dat de dader uit extreemrechtse hoek komt.

De partijgenoot van bondskanselier Angela Merkel werd vorig weekend zondag van dichtbij neergeschoten op het terras bij zijn huis in Wolfhagen-Istha, in de buurt van Kassel. Hij overleed kort daarna in het ziekenhuis.

Lübcke was Regeringspresident in een bestuursorgaan dat in Duitsland tussen de deelstaat en de gemeentes staat; het Regierungspräsidium. Op 13 juni vindt in Kassel een herdenkingsdienst plaats.