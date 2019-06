Rechter zet Moldavische president uit functie

Een Moldavische rechter heeft zondag president Igor Dodon uit zijn ambt ontheven, nadat die weigerde mee te werken aan een rechterlijke eis het parlement te ontbinden. Dat meldt persbureau AP. Dodons ontslag volgt op een uiterste poging een regering te vormen.

Moldavië verkeert in een politieke crisis; het land is er na de verkiezingen eind februari niet in geslaagd een regering te vormen. Dodons tijdelijke opvolger Pavel Filip heeft zondag meteen nieuwe verkiezingen uitgeschreven voor september.

De politieke patstelling speelt rond de vraag of de voormalige Sovjet-staat de banden met Rusland voorop moet stellen, of juist die met de Europese Unie. Na maanden discussie verstreek afgelopen vrijdag de grondwettelijke deadline van negentig dagen waarop een regering moest zijn gevormd.

Ongebruikelijke coalitie

Vervolgens werd - hoewel de deadline al verstreken was - zaterdag een politiek overleg gepland. Het zorgde voor een regeringsverklaring die werd ondertekend door twee ongebruikelijke partners. Het pro-Europese ACUM-blok zou de premier leveren en kreeg steun van de pro-Russische Socialistische Partij, waar Dodon toe behoort.

Het akkoord moest de Democratische Partij van de van corruptie beschuldigde oligarch Vladimir Plahotniuc buiten de macht houden. Die partij vormde de laatste regering en had vooraf al laten weten de uitkomst van het overleg aan te zullen vechten.

De rechter besliste in het voordeel van de Democratische Partij. Het argument van de gelegenheidscoalitie dat de grondwettelijke deadline van negentig dagen na de verkiezingsuitslag eigenlijk drie maanden zou moeten zijn, werd zondag van tafel geveegd.