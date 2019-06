Rafael Nadal wint voor de twaalfde keer Roland Garros

Rafael Nadal heeft zondag voor de twaalfde keer Roland Garros gewonnen. De Spanjaard versloeg, net als vorig jaar, Dominic Thiem in vier sets: het werd 3-6, 7-5, 1-6, 1-6.

In de eerste set wist de 25-jarige Oostenrijker Nadal aanvankelijk te breken. De Spaanse nummer twee van de wereld had het even moeilijk met Thiem, tot die kort verslapte. Uiteindelijk wist Nadal de eerste set toch weer naar zich toe te trekken en de set met 3-6 te winnen.

Ook de tweede set begon Nadal sterk, met love-games op zijn eigen service. Hhij gaf geen game meer weg, maar Thiem evenmin. Pas in de twaalfde game viel de beslissing, en was het toch de Oostenrijker die (voor het eerst in zijn Roland Garros-carrière) de set veroverde op Nadal.

King of Clay Nadal vervolgde de wedstrijd ondanks de tegenslag dominant om vervolgens niets van Thiem heel te laten. Al snel stond de Oostenrijker op een 4-0 achterstand. Hij wist nog een game binnen te halen, maar verloor de set in iets meer dan twintig minuten met 1-6. Ook in de slotset kwam Thiem er amper nog aan te pas, en won Nadal met 1-6.

Geen enkele tennisser is zo succesvol geweest op Roland Garros als Rafael Nadal. Elf keer eerder won hij de titel, waaronder vorig jaar toen hij ook tegenover Thiem stond. Frankrijk was in 2005 ook het toneel van de allereerste grandslamzege uit zijn loopbaan. Voor Thiem was zijn tweede plek van vorig jaar zijn beste prestatie tot nu toe.