Rafael Nadal en de verbluffende heerschappij op Roland Garros

Hij is bezig aan een van de grootste heerschappijen in de sportgeschiedenis. Rafael Nadal en de symbiose met Roland Garros, gaat verder waar andere prominente individuele sporters tegen grenzen aanliepen of aanlopen.

Denk aan: Michael Schumacher en zijn zeven Formule 1-titels, Roger Federer en zijn acht Wimbledon-titels, Sven Kramer en zijn negen wereldtitels allround.

Rafael Nadal is sinds zondagmiddag twaalfvoudig Roland Garros-winnaar, met een verbluffende 12-0 score in finales. Het is een van de meest complexe ondernemingen in sport in brede zin: Nadal verslaan op Roland Garros.

Is het inmiddels voorspelbaar? Ja.

Is het daarmee minder knap? Nee.

Van ieder punt maakt hij een slagveld, van iedere game een oorlog. Executie is vrijwel onontkoombaar.

Superieur

In een superieur optreden versloeg Nadal (33) zondag in de finale Dominic Thiem (25) met 6-3, 5-7, 6-1 en 6-1. De setwinst van Thiem, na twee sets tennis van formidabel niveau, leek een signaal dat er meer mogelijk was voor de Oostenrijker. Maar Nadal schakelde een tempo bij, Thiem zakte weg en won in het vervolg nog maar twee games.

Thiem, vorig jaar eveneens verliezend finalist, was fysiek in het nadeel. Door regenval had hij twee dagen –vrijdag én zaterdag – nodig gehad om in de halve finale Novak Djokovic in vijf sets te verslaan. Zondag was de vierde dag op rij dat hij speelde, waar Nadal zaterdag een rustdag had.

De energie en concentratie vloeide na de gewonnen tweede set zichtbaar weg bij Thiem. Dat is het begin van het einde tegen Nadal op gravel.

„Je bent een buitengewone kampioen”, zei Thiem. „Het is verbazingwekkend: twaalf titels hier. It’s unreal.” Nadal bouwde zijn totale winst-verliesbalans van wedstrijden in Parijs uit naar 93-2. Alleen Robin Söderling (in 2009) en Novak Djokovic (in 2015) versloegen hem. In vijftien jaar Roland Garros verloor hij slechts 27 sets.

Rafael Nadal versloeg Dominic Thiem in vier sets: 6-3, 5-7, 6-1, 6-1. Foto Philippe Lopez/AFP

Margaret Court voorbij

Nadal is de eerste speler, man of vrouw, die twaalf keer dezelfde grand slam wint. Hij gaat het Australische icoon Margaret Court voorbij, die in de jaren zestig en zeventig elf keer de Australian Open won. Nadal staat nu in totaal op achttien grandslamtitels, en komt zo dichter in de buurt van het record van Federer van twintig.

Er waren eerder dit seizoen twijfels, vraagtekens. Bij het prestigieuze masterstoernooi in maart in Indian Wells moest Nadal zich afmelden voor de halve finale met Federer vanwege een blessure aan zijn rechterknie.

„Als hij zich in het verleden terugtrok, ging hij naar huis en voelde hij zich een, twee, drie dagen slecht, en begon hij weer”, zei zijn coach Carlos Moyà afgelopen week in The New York Times. „Deze keer was het anders.”

Lees ook over de winnaar bij de vrouwen, Ashleigh Barty: Van gestopt met tennis en depressief, tot winnaar van Roland Garros

Het duurde meerdere weken voor Nadal zijn optimisme en kenmerkende vechtlust weer hervond, vertelde Moyà. In zijn houding op de baan was hij in sommige wedstrijden „negatief”, een zeldzaamheid bij Nadal.

Hij had in aanloop naar Roland Garros een minder gravelseizoen dan gebruikelijk. Verlies in Monte Carlo, tegen Fabio Fognini. Verlies in Madrid, tegen Stefanos Tsitsipas. Verlies in Barcelona, tegen Dominic Thiem. Maar net op tijd hervond hij weer zijn topvorm, met de toernooizege in Rome, waar hij in de finale Novak Djokovic versloeg.

„Het was een moeilijke weg”, zei Nadal zondag, bij de prijsuitreiking. Hij was onwrikbaar, opnieuw. Zijn verdediging – fenomenaal. Het momentum aanvoelen wanneer hij kan doorschakelen naar de aanval – subliem. Zal er ooit een betere gravelspeler geboren worden?

„Ga zo door. Je zal hier zeker een keer winnen”, zei Nadal tegen Thiem, specialist op gravel. Het was bemoedigend en vriendelijk bedoeld. Maar zolang Nadal op dit niveau blijft spelen, komt op Roland Garros niemand bij hem in de buurt.