Paniekuitbraak bij Pride Washington door vermeende schoten

Bij de Pride-parade in Washington DC is zaterdagavond rond 19.30 uur paniek ontstaan toen bezoekers het idee kregen dat er geschoten werd. Door de stormloop die ontstond zijn meerdere mensen lichtgewond geraakt. Zeven van hen werden naar het ziekenhuis gebracht, aldus de politie van Washington. Volgens de politie is onduidelijk wat de geluiden waren die de paniek veroorzaakten, maar het zouden in ieder geval geen pistoolschoten zijn geweest.

Op beelden is te zien hoe honderden mensen in paniek wegsprinten en enkelen van hen onderuit gaan. Getuigen meldden dat bezoekers massaal probeerden weg te komen en dranghekken omver duwden nadat een „pop pop” klonk, aldus persbureau AP.

Ook de politie kreeg melding van schoten. Een man met een vuurwapen werd gearresteerd, zijn pistool in beslag genomen. De politie trof echter „helemaal geen bewijs” aan dat de verdachte het wapen heeft gebruikt, aldus de commandant van de politie in Washington, Guillermo Rivera. Kort na het incident tweette de politie dat er „geen schutter actief” was.

De politie onderzoekt nu onder andere aan de hand van videobeelden en getuigenverklaringen wat de knallen zijn geweest die verschillende mensen hoorden kort voor de paniekuitbraak.

Organisator Ashley Smith benadrukt dat de Pride-festiviteiten gewoon doorgaan. De organisatie heeft veel tijd in de beveiliging gesproken, aldus Smith. „Totdat we alle feiten ervan kennen, kunnen we niet toestaan dat dit incident de Pride-viering verpest dit weekend.”

Ook volgens Rivera laat de veiligheidssituatie niets te wensen over. Er is „een adequate hoeveelheid” agenten bij de parade aanwezig, aldus de politiecommandant. „Daarom konden we zo snel reageren.”