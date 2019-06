Originele tekening eerste Kuifje-strip geveild voor bijna 1 miljoen euro

Een zeldzame tekening van Kuifje heeft bij een veiling in de Amerikaanse stad Dallas 1,12 miljoen dollar (987.000 euro) opgebracht. Dat maakte veilingsite Heritage Auctions zondag bekend.

De afbeelding werd gebruikt voor Kuifje in het land van de Sovjets, de in februari 1930 verschenen eerste lange strip van Kuifje. Op de tekening is te zien hoe Kuifje een propeller snijdt uit een boomstam, nadat zijn vliegtuig is neergestort in de toenmalige Sovjet-Unie. Hond Bobby - van kop tot staart ingezwachteld - kijkt toe.

De avonturen van Kuifje verschenen elke donderdag in het jeugdkatern van de Waalse krant Le Vingtième Siècle. De strip Kuifje in het land van de Sovjets zorgde voor de grote doorbraak en deze tekening haalde de cover van het katern. Het eerste en gelijknamige album verscheen in september 1930.

Een woordvoerder van Heritage Auctions laat tegen persbureau AFP weten dat de tekening in Brussel werd gevonden en door tekenaar Georges Remi (beter bekend onder pseudoniem Hergé) zelf is getekend en gesigneerd. Wie de tekening gekocht heeft, is niet bekendgemaakt.

De meeste originele covers van Kuifje zijn te vinden het Hergé Museum in Louvain-la-Neuve. Het is niet voor het eerst dat een tekening van Kuifje meer dan een miljoen dollar opbrengt. Originele afdrukken werden eerder voor een tot twee miljoen verkocht.