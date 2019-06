Opnieuw aardbeving in Groningen: kracht van 2,5

De provincie Groningen is zondagochtend om 7.00 uur opnieuw getroffen door een aardbeving. Het epicentrum van de beving met een kracht van 2,5 lag in Garrelsweer, een dorp op zo’n drie kilometer ten zuidoosten van Loppersum. Een half uur later volgde een naschok met een kracht van 0,9, meldt het KNMI. Het is de op een na zwaarste aardbeving van 2019.

Volgens RTV Noord hoorden „meerdere mensen” een knal en voelden ze de beving, vooral rond het dorp Loppersum. Diverse inwoners zouden er wakker van zijn geworden. In het eerste uur na de aardbeving kreeg de regionale omroep 130 meldingen binnen via een bevingsmelder die is ingebouwd in zijn app.

Tweede beving in drie weken

Het is de tweede behoorlijke beving in korte tijd in Groningen. Vorige maand werd de provincie opgeschrikt door een aardbeving met een kracht van 3,4. Het epicentrum lag toen in Westerwijtwerd, een dorp ten noordoosten van hoofdstad Groningen. Die beving leidde toen tot ruim 4.400 schademeldingen.

Vorig jaar vond ook al een aardbeving plaats in Garrelsweer. Die had toen een kracht van 2,2. De forse bevingen in het noorden van het land de afgelopen jaren zijn het gevolg van de gaswinning in Groningen. Na een zware beving in 2018 besloot het kabinet de gaswinning af te bouwen naar nul in 2030.