Nederland verliest Nations League-finale van Portugal

Nederland heeft de eerste finale van de Nations League verloren van Portugal. De Portugezen waren in Porto met 1-0 te sterk dankzij een doelpunt van Gonçalo Guedes in de zestigste minuut.

Het Nederlands elftal kreeg in de tweede helft nog wel kansen, maar wist die (anders dan Portugal) niet te benutten. Oranje was in de eerste helft te slordig aan de bal, zei aanvaller Matthijs de Ligt na afloop voor de camera van de NOS. Hij noemde de nederlaag „frustrerend”.

Aanvoerder Virgil van Dijk dacht er ongeveer hetzelfde over als De Ligt. „Je moet misschien iets sneller overspelen van kant naar kant en de kleine mogelijkheden benutten”, zei hij. Toch zei hij geen aanleiding te zien voor pessimisme in aanloop naar het EK van volgend jaar, en zei hij trots te zijn. „We gaan door en zullen ons na augustus maximaal voorbereiden op de kwalificatie”.

De Nations League is een nieuwe internationale voetbalcompetitie die iedere twee jaar gespeeld wordt. De tweede plaats heeft geen gevolgen voor de EK-kwalificatie. Wel is het zilver goed voor 9 miljoen euro premie.

Voor de wedstrijd waren vierduizend Oranjefans afgereisd naar het Estádio do Dragão.

Dit bericht wordt uitgebreid.