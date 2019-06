Brazilië op WK te sterk voor Jamaica, Italië wint op de valreep van Australië

Brazilië en Italië gaan aan de leiding in groep C op het wereldkampioenschap voetbal voor vrouwen. Brazilië boekte zondag een veilige overwinning op Jamaica, nadat Italië eerder op de dag op de valreep Australië met 1-2 had verslagen.

Brazilië kwam al vroeg in de wedstrijd op voorsprong tegen Jamaica. Cristiane kopte in de vijftiende minuut binnen op voorzet van Andressa. In de tweede helft scoorde ze opnieuw. De Jamaicaanse verdediging probeerde de bal nog het doel uit te werken, maar zonder resultaat. Hij bleek ruimschoots over de achterlijn geweest te zijn.

Ook het derde doelpunt kwam op naam van de zeer ervaren Cristiane, en opnieuw was het een treffer die om een herhaling vroeg. Een vrije trap van de rand van het strafschopgebied raakte de lat, en stuitte achter de lijn in het doel. Direct na de 3-0 besloot coach Vadao de 34-jarige speler verder te sparen, en haar te wisselen. Jamaica slaagde er de rest van de wedstrijd niet meer in de Brazilianen te passeren.

Italië - Australië

Het Italiaanse vrouwenelftal beleefde zondag een succesvolle rentree na twintig jaar afwezigheid op een wereldkampioenschap voetbal. De 1-2 zege op Australië kwam volledig op naam van Barbara Bonansea, die namens de Azzurre zowel de gelijkmaker als het winnende doelpunt diep in blessuretijd binnenschoot.

De openingstreffer in de eerste speelronde in groep C werd gemaakt door de Australische Sam Kerr. De spits en aanvoerster mocht een penalty nemen nadat ze in het strafschopgebied was neergehaald door Sara Gama. De Italiaanse keeper keerde de bal, maar Kerr wist in de rebound alsnog te scoren.

Elf minuten na rust kwam Italië weer op gelijke hoogte. Bonansea benutte een blunder van de Italiaanse defensie. Lange tijd leek de wedstrijd op een gelijkspel uit te draaien, tot in de zesde minuut van de blessuretijd. Opnieuw was het Bonansea die scoorde en daarmee ten overstaan van ruim 15.000 aanwezigen in Valenciennes de overwinning zeker stelde.

Later zondag staat nog Engeland - Schotland in groep D op het programma.