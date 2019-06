VS en Mexico sluiten deal over immigratie

De Verenigde Staten en Mexico hebben een deal gesloten over het aanpakken van de illegale immigratie. De aangekondigde invoering van importheffingen op Mexicaanse producten gaat daardoor niet door, meldt president Donald Trump op Twitter:

“De tarieven die vanaf maandag zouden gaan gelden voor Mexico zijn voor onbepaalde tijd opgeschort. Mexico heeft besloten krachtige maatregelen te nemen om het tij van migratie via Mexico en bij onze zuidelijke grens te keren”.

….stem the tide of Migration through Mexico, and to our Southern Border. This is being done to greatly reduce, or eliminate, Illegal Immigration coming from Mexico and into the United States. Details of the agreement will be released shortly by the State Department. Thank you!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 juni 2019