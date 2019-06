VN willen onderzoek naar doden in ‘drugsoorlog’ Filippijnen

Elf door de Verenigde Naties aangestelde mensenrechtenexperts hebben opgeroepen tot een onafhankelijk onderzoek naar het „verbluffende aantal” doden en politiemoorden in de strijd tegen drugs op de Filippijnen. Dat hebben de VN vrijdag bekendgemaakt.

Ook hebben de experts hun zorgen geuit over de mensenrechtenactivisten die vermoedelijk op de Filippijnen om het leven zijn gebracht. Hiertoe is volgens hen eveneens „heel weinig onafhankelijk en effectief” onderzoek naar gedaan. De experts vragen de VN Mensenrechtenraad om het onderzoek naar de vermeende mensenrechtenschendingen te leiden. De Mensenrechtenraad komt op 24 juni bij elkaar in Genève.

Lees ook: Met een meerderheid kan Duterte zijn gang gaan. De senaat kon als enige nog een béétje tegenstand bieden aan president Duterte. Maar dat is nu voorbij.

Volgens officiële cijfers zijn er meer dan 5.300 verdachten gedood door de politie sinds het begin van de ‘oorlog tegen drugs’ die de Filippijnse president Rodrigo Duterte na zijn verkiezing lanceerde in 2016. Mensenrechtenactivisten zeggen dat het echte cijfer drie keer hoger is, meldt persbureau AFP.

Het is niet de eerste oproep tot een onderzoek naar de duizenden doden als gevolg van het Filippijnse drugsbeleid. Zo vroeg Human Rights Watch hier ook om toen de oud-politiechef die de ‘oorlog tegen drugs’ leidde, Dela Rosa, in mei werd benoemd als senator. De aanklager van het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag onderzoekt overigens sinds 2018 de mogelijkheden tot een strafzaak met betrekking tot de duizenden doden als gevolg van het drugsbeleid. De Filippijnen erkennen het ICC officieel niet.