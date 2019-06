Vijf jongens gearresteerd voor mishandelen lesbisch stel in Londen

Vrijdag en zaterdag zijn vijf jongens tussen de 15 en 18 jaar oud opgepakt die ervan worden verdacht een lesbisch stel te hebben mishandeld in een Londense bus. De vrouwen zaten vorige week in een nachtbus toen ze werden belaagd door een groepje jongeren, hoogstwaarschijnlijk omdat ze een stel vormen. Beide vrouwen moesten verzorgd worden in het ziekenhuis.

Het gaat om de 28-jarige Melania Geymonat en haar vriendin Chris, haar achternaam is niet bekend. Ze reisden met een bus van Londen naar Camden Town. Toen een groep jongens opmerkte dat de vrouwen een relatie hadden, begonnen ze opmerkingen te maken over seksuele posities en homoseksualiteit. Ook wilden ze dat de vrouwen met elkaar zouden zoenen.

Geymonat en haar vriendin probeerden van de jongens af te komen, maar de situatie escaleerde. Uiteindelijk begon een aantal jongens Chris in haar gezicht te slaan. Toen haar vriendin haar probeerde te helpen, werd ook zij geslagen. Op een foto die Geymonat heeft gedeeld op Facebook, is te zien dat beide vrouwen hevig bloedden aan hun gezicht. Ook een tas en de telefoon van een van de vrouwen werden gestolen.

Het incident heeft tot veel reacties geleid in het Verenigd Koninkrijk. Labour-leider Jeremy Corbyn heeft het „homofobe en misogynistische geweld” veroordeeld. Volgens hem zijn de vrouwen slachtoffer van geweld geworden „alleen maar vanwege wie ze zijn”. Ook premier Theresa May sprak over een „misselijkmakende aanval”:

„Niemand zou ooit moeten verstoppen wie ze zijn en van wie ze houden. We moeten samenwerken om dit onacceptabele geweld jegens de LHBT-gemeenschap uit te roeien.”

Deze foto heeft Gaymonat gepubliceerd. Het beeld kan als schokkend worden ervaren.