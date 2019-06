Verdachte opgepakt voor moord op Duitse CDU-politicus Lübcke

De Duitse politie heeft een man opgepakt die ervan wordt verdacht CDU-politicus Walter Lübcke te hebben doodgeschoten. Dat melden verschillende Duitse media zaterdag. De verdachte zou een „persoonlijke relatie” met Lübcke hebben gehad. Wat dit inhoudt of wat het motief voor de moord was, is onduidelijk.

Dat de vermoedelijke dader Lübcke waarschijnlijk persoonlijk kende, betekent volgens de Frankfurter Allgemeine niet dat een politiek motief wordt uitgesloten. Lübcke is in het verleden meermaals met de dood bedreigd door rechts-extremisten, waardoor het vermoeden bestaat dat de dader uit die hoek komt.

De CDU-politicus was in 2015 verantwoordelijk voor de opvang van vluchtelingen in het noorden van deelstaat Hessen. Hij sprak zich uitdrukkelijk uit voor een humanitaire behandeling van migranten. Lübcke zei eens op een openbare bijeenkomst dat „wie niet opkomt voor christelijke waarden, dit land kan verlaten”. Deze opmerking leidde tot grote woede in extreem-rechtse kringen. De politicus ontving doodsbedreigingen en zijn adres werd op extreem-rechtse websites gepubliceerd.

Lübcke werd vorig weekend met een schotwond aangetroffen op het terras van zijn huis in Wolfhagen-Istha, in de buurt van Kassel. Hij werd zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij overleed.