Twee maanden huisarrest voor Russische onderzoeksjournalist Goloenov

De Russische onderzoeksjournalist Ivan Goloenov, die donderdag werd opgepakt op verdenking van drugshandel, is onder huisarrest geplaatst. Een rechter in Moskou heeft besloten dat de 36-jarige journalist zijn huis twee maanden niet mag verlaten terwijl het onderzoek naar de aantijgingen loopt. Dat meldt persbureau Reuters.

Goloenov, die onderzoek doet naar fraude en corruptie door overheidsfunctionarissen, werd donderdag gearresteerd in de Russische hoofdstad. Hij zou drugs bij zich hebben gehad en ook in zijn appartement zouden zakken met harddrugs zijn gevonden. Goloenov stelt onschuldig te zijn, volgens zijn advocaten wordt hij er ingeluisd om hem te weerhouden van zijn werk. Als Goloenov veroordeeld wordt, kan hij tot twintig jaar celstraf krijgen.

Zaterdag verzamelden honderden demonstranten zich voor de rechtbank in Moskou. Zij eisten de vrijlating van Goloenov. Ook in Sint-Petersburg is gedemonstreerd. Boris Visjnjovski, de onderdirecteur van het wetgevende vergadering in Sint-Petersburg, was ook aanwezig. Hij stelde tegenover persbureau AP: